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Carozzi levanta casi US$ 70 millones gracias a un bono a más de 20 años plazo en el mercado chileno

En medio del repunte de las expectativas inflacionarias, varias empresas líderes en su sector han salido a colocar deuda indexada al nivel de precios en el mercado local, incluyendo a Metrogas, Cencosud y Ruta del Maipo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 11:42 hrs.

CAROZZI bono deuda empresarial deuda Benjamín Pescio
<p>Carozzi levanta casi US$ 70 millones gracias a un bono a más de 20 años plazo en el mercado chileno</p>

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