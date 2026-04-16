Metrogas sale al mercado local por US$ 180 millones en bonos para refinanciamiento y nuevas inversiones
"Volver al mercado de capitales por segunda vez en años consecutivos es una señal clara de nuestro compromiso con una gestión orientada a generar valor de largo plazo para nuestros clientes, inversionistas y el país", afirmó el gerente general de la firma, Marcos Cvjetkovic.
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Metrogas se sumó a las empresas que están saliendo a vender bonos indexados a inflación, en momentos en que las tasas de interés en UF cotizan en mínimos producto de la guerra en Medio Oriente.
La firma del grupo Naturgy recaudó UF 1,5 millones y UF 2,5 millones con las respectivas series de bonos J y K, a través de un remate holandés gestionado por Bci y Scotiabank.
Los fondos se destinarán a "refinanciamiento de pasivos del emisor y financiamiento de inversiones y otros usos corporativos", informó la distribuidora de gas natural en la presentación de un roadshow ante potenciales inversionistas que tuvo lugar entre el 6 y el 10 de abril.
Seguros de inflación
En la colocación se lograron tasas de interés promedio de 2,58% (serie J) y 2,91% (serie K), lo que implica spreads cercanos a 80 puntos base (pb) frente a los bonos soberanos de referencia, y ratios de sobredemanda de 2,55 y 2,1 veces, respectivamente.
"El instrumento tuvo una excelente recepción en el mercado, con alta participación de inversionistas institucionales y un fuerte apetito por el emisor", dijo a DF el gerente general Finanzas Corporativas de Bci, Felipe González.
Las tasas de interés en UF han caído en las últimas semanas producto de la guerra en Medio Oriente, pues los inversionistas están tomando mayores resguardos frente a los efectos inflacionarios que ya se empezaron a ver en el IPC de marzo, y que podrían acrecentarse en la lectura de este mes.
En concreto, el rendimiento de Tesorería en UF a cinco años plazo se ha hundido más de 30 pb desde que estalló la crisis, para cotizar actualmente a 1,75%, niveles que son mínimos desde 2022. Empresas como Ruta del Maipo y Cencosud han salido a vender bonos locales en medio de esta coyuntura.
"A pesar de la volatilidad externa, el mercado local se mantiene dinámico, con buenos niveles de liquidez y un fuerte apetito por instrumentos en UF, lo que ha seguido favoreciendo este tipo de emisiones. En este contexto, la colocación refleja que la demanda institucional se mantiene sólida, en un escenario donde la oferta sigue siendo relativamente acotada", analizó González.
Los bonos son tipo bullet, vale decir, pagarán sólo intereses hasta sus respectivos vencimientos en 2031 y 2036, cuando corresponda devolver todo el capital prestado. La nota crediticia es "AA-", otorgada por Feller Rate; y "AA", según Humphreys.
"Esta nueva colocación de bonos refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de Metrogas y en nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Volver al mercado de capitales por segunda vez en años consecutivos es una señal clara de nuestro compromiso con una gestión orientada a generar valor de largo plazo para nuestros clientes, inversionistas y el país", celebró el gerente general de Metrogas, Marcos Cvjetkovic.
En su roadshow, la compañía destacó que cuenta con un contrato de aprovisionamiento a largo plazo, diversificación a través de gas natural argentino y alta visibilidad de volúmenes. La empresa gestiona el gasoducto GNL Quintero y 18 plantas satélites de regasificación, entre otros activos.
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