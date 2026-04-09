La guerra remece el IPC en marzo, pero abril se llevaría la peor parte y devolvería la inflación sobre 4%
Los precios aumentaron 1% en el tercer mes y la mitad de ese resultado sería por efecto de los combustibles. Analistas esperan que la próxima alza sea de hasta 1,7%.
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El alza histórica en el precio de las bencinas, empujada por la guerra en Medio Oriente, se dejó sentir en marzo: el Índice Precios al Consumidor (IPC) subió 1% en el tercer mes del año, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un avance levemente más alto que lo esperado y en función del cual la inflación anual se aceleró de 2,4% a 2,8%.
Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de educación, y la disminución de la división de bienes y servicios diversos”, reportó el INE.
Además, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas. Por el lado de las alzas sobresalió transporte (2,6%) y educación (5,5%).
Por productos, la gasolina presentó un aumento mensual de 8,2%; enseñanza universitaria 6,1% y transporte aéreo internacional 15,2%. Los tomates concentraron la atención al subir 17,6% mensual.
Factor combustibles
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la subida de los precios en marzo “fue muy cercana a lo que se esperaba”.
No obstante, advirtió que “todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina y vamos a estar monitoreando la situación”.
También mencionó que la tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán, junto a la reapertura del estrecho de Ormuz, es algo “beneficioso”.
El alza de los combustibles habría representado entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales (pp.) de la inflación de marzo, comentaron analistas.
El economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, señaló que el aporte de las bencinas y diésel aportó cerca de medio punto y explicó que si bien la guerra provocó el alza de los precios de los combustibles a nivel internacional, su traspaso se relaciona con los mecanismos internos.
“Si hubiese operado el Mepco tal como lo venía haciendo previamente, hubiese tenido un impacto muy menor sobre los precios y esto hubiese probablemente diluido más hacia los meses en adelante”, graficó.
Mientras que la economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP, Valentina Apablaza, añadió que aún en ausencia del aumento de los combustibles para vehículos personales, la inflación se hubiera ubicado cerca del 0,7%.
Coincideron desde Santander e Itaú con que 0,3 pp. del IPC fueron producto de las bencinas y el diésel.
“Es importante destacar que los efectos indirectos asociados a mayores costos de transporte y logística probablemente aún no se reflejan del todo en el IPC de marzo, por lo que podrían observarse en los registros de los próximos meses”, advirtió el economista de Santander, Rodrigo Cruz.
Viene el otro golpe
Así, todo apunta a que las presiones de los combustibles se seguirán sintiendo. De hecho, el economista de Clapes UC, Hermann González, prevé que la próxima semana la gasolina subirá cerca de $ 30 y el diésel más de $ 100.
Dado este marco, las proyecciones para el IPC de abril sugieren un alza más pronunciada que sería de 1,3% a 1,7%, lo que le abriría la puerta a alcanzar el 4% anual, o sea, ya por encima de la meta de 3% del Banco Central.
Cruz estimó que los precios internos subirían 1,5% mensual en el cuarto mes del año, lo que significaría que la inflación anual llegaría al 4%. La cifra respondería a que el ajuste del Mepco se materializó hacia fines de marzo, lo que elevó los precios de los combustibles en abril y se sumarían efectos de segunda vuelta, como servicios de transporte como los pasajes de buses interurbanos.
Más alto, Pincheira proyectó que el IPC de abril sería de 1,6% mensual y llegaría a 4,2% en 12 meses. Hacia fin de año, espera que escale hasta 4,6%.
El economista de Itaú, Vittorio Peretti, se hizo eco de la misma cifra para abril, pero para el cierre de 2026 mantiene su sesgo al alza en su proyección de 4,1%, ya que la magnitud del shock energético eleva el riesgo de efectos de segunda vuelta más significativos.
La economista de BICE, Marcela Calisto, prevé que la inflación de este mes podría ser de 1,7%. Así, señaló que para el tercer trimestre se irían diluyendo las presiones inflacionarias y hacia diciembre ve los precios en 3,6%.
Más bajo, OCEC UDP proyectó que en abril los precios subirían 1,3% mensual y 4% anual. Hacia el término del año, estaría en 4,1%.
Tanto González como el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández, consideraron que la inflación a diciembre estaría entre 4% y 4,5%.
La UF superará los $ 40 mil durante este mes
Luego del aumento de 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo, la Unidad de Fomento (UF) superará la marca de los $ 40 mil en los próximos días. Un ajuste que será especialmente sensible para quienes tienen que pagar dividendos, así como quienes deben sacar cuentas ya sea para aranceles universitarios o planes de salud de las Isapres, entre otros.
Esto, porque luego del aumento en el IPC marcado por el alza histórica en el precio de las gasolinas en marzo, la UF subirá $ 398,4 en el mes que sigue a hoy 9 de abril, que tiene un valor de $ 39.841,72.
La UF se reajusta a partir del día 10 de cada mes y hasta el nueve del mes siguiente, en forma diaria, a la tasa promedio correspondiente a la variación que haya experimentado el IPC que determina el INE, en el mes calendario inmediatamente anterior al período para el cual dicha unidad se calcule.
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