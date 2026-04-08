Ministro de Hacienda advierte tras el alto IPC de marzo: “Todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al sorpresivamente alto Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y que arrojó un alza mensual de 1% y 2,8% anual como consecuencia de la guerra en Irán y el alza en el precio de las bencinas.

“La subida fue muy cercana a lo que se esperaba”, indicó el secretario de Estado la mañana de este miércoles antes de ingresar al Congreso en Valparaíso y advirtió que “todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina y vamos a estar monitoreando la situación”.

Quiroz también mencionó que la tregua anunciada ayer entre Estados Unidos e Irán, junto a la reapertura del estrecho de Ormuz, es algo “beneficioso”.

Y agregó que “en la medida en que los precios se empiezan a estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación, y después si empiezan a bajar, vamos a transmitir los precios a los consumidores. Estamos muy contentos con eso”.

Acerca del alza de la unidad de fomento (UF), que se espera que por el aumento del IPC de marzo supere la marca de los $ 40.000 en los próximos días, el titular de las finanzas públicas señaló que “siempre nos preocupa y el camino es recuperar el dinamismo económico”.