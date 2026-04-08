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IPC se dispara en marzo por la alza de las bencinas y la inflación en 12 meses sube a 2,8%
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IPC se dispara en marzo por la alza de las bencinas y la inflación en 12 meses sube a 2,8%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 1% en el tercer mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Destacaron los avances en las divisiones de transporte, así como la de educación,

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 08:00 hrs.

Rodrigo Martínez IPC Bencinas inflación petróleo guerra
<p>EL pasado 25 de marzo se oficializó el aumento en los precios de las gasolinas, cuyo anuncio previo provocó atochamientos en las estaciones de servicios. (Foto: Aton Chile)</p>

EL pasado 25 de marzo se oficializó el aumento en los precios de las gasolinas, cuyo anuncio previo provocó atochamientos en las estaciones de servicios. (Foto: Aton Chile)

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