IPC se dispara en marzo por la alza de las bencinas y la inflación en 12 meses sube a 2,8%
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 1% en el tercer mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Destacaron los avances en las divisiones de transporte, así como la de educación,
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La alza histórica en el precio de las bencinas, empujada por la guerra en Medio Oriente, se dejó sentir con todo en marzo: el Índice Precios al Consumidor (IPC) subió un 1% en el tercer mes del año, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una variación levemente más alta que lo esperado y con lo que la inflación en 12 meses avanzó a un 2,8%.
"Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de educación, y la disminución de la división de bienes y servicios diversos", informó el INE en un comunicado.
Analistas esperaban un avance de 0,9% en el IPC de marzo, de acuerdo con el consenso de las respuestas en el sondeo de Bloomberg.
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