IPC se dispara en marzo por la alza de las bencinas y la inflación en 12 meses sube a 2,8%

EL pasado 25 de marzo se oficializó el aumento en los precios de las gasolinas, cuyo anuncio previo provocó atochamientos en las estaciones de servicios. (Foto: Aton Chile)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 1% en el tercer mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Destacaron los avances en las divisiones de transporte, así como la de educación,

La alza histórica en el precio de las bencinas, empujada por la guerra en Medio Oriente, se dejó sentir con todo en marzo: el Índice Precios al Consumidor (IPC) subió un 1% en el tercer mes del año, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una variación levemente más alta que lo esperado y con lo que la inflación en 12 meses avanzó a un 2,8%.

"Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de educación, y la disminución de la división de bienes y servicios diversos", informó el INE en un comunicado.

Analistas esperaban un avance de 0,9% en el IPC de marzo, de acuerdo con el consenso de las respuestas en el sondeo de Bloomberg.

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