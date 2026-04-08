Operadores financieros proyectan aumento de 1,6% en IPC de abril y que la inflación estará por encima de meta en próximos dos años
De acuerdo al sondeo, en 12 meses se espera que la inflación llegue a 4,9%, para luego devolverse a 3,2% en el próximo año.
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Alineados con las proyecciones del último Informe de Política Monetaria (IPoM), los analistas del mercado esperan que la inflación supere la meta del Banco Central durante este año.
Esto según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) posterior a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de marzo, publicada este miércoles por el instituto emisor.
De acuerdo al sondeo, en 12 meses se espera que la inflación llegue a 4,9%, para luego devolverse a 3,2% en el próximo año. Así, ambos indicadores se ubican por sobre la meta de 3% que tiene el ente autónomo.
Lo que está por encima de lo propuesto por el IPoM de marzo, que proyectó una inflación a 4% hacia diciembre y pospuso el regreso a la meta de 3% hacia el segundo trimestre de 2027.
En el corto plazo, los encuestados estimaron un alza de 1,6% para el IPC de abril, que sigue al avance de 1% en los precios internos en marzo que informó más temprano el INE.
Para la tasa de política monetaria (TPM) proyectan que el Consejo del Banco Central mantenga sin movimientos en su nivel de 4,5% por las próximas cuatro reuniones y que en 12 meses más aumente a 4,63% y para abril de 2028 se devuelva a 4,5%.
En tanto, en el caso del tipo de cambio, esperan que el dólar alcance los $ 920 en los próximos siete días y baje a $ 910 en los próximos 28.
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