Ley miscelánea: Marfán pide comisión de expertos y Corbo apunta a “recalibrar” los costos fiscales

Una nueva y maratónica jornada de audiencias sostuvo la comisión de Hacienda del Senado que tramita el proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional.

Junto con recibir a distintas instituciones, gremios y centros de pensamiento, los legisladores escucharon las exposiciones de dos economistas de peso: el exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán; y el expresidente del instituto emisor, Vittorio Corbo.

El primero, cuyo nombre ha sido citado de manera recurrente en el debate a propósito de la comisión que encabezó en 2023 —y que proyectó el impacto positivo en crecimiento de una reducción del impuesto corporativo—, partió señalando que valora el foco de la iniciativa en el crecimiento económico, viendo un espacio de acuerdo entre las partes para impulsar una mayor expansión del PIB.

Eso sí, reconoció las discrepancias entre distintos actores respecto del costo fiscal del proyecto, debido a las rebajas tributarias y a la incidencia del crédito tributario al empleo, por lo que llamó a conformar una mesa técnica para afinar las cifras y alcanzar consensos, con foco en que la reducción de impuestos sea compensada.

“El tema realmente de fondo es cómo salir de la mediocridad. Ese es el tema que está en juego, no solo en este proyecto, sino que puede ser un punto de partida para lograrlo. Y para salir de esa mediocridad, por supuesto que el crecimiento es una condición necesaria, que incluye una serie de elementos que van más allá de lo que aborda el proyecto de ley”, dijo Marfán, quien también apuntó a mejorar la calidad de la discusión política para contribuir a un mayor crecimiento económico.

Corbo, por su parte, destacó el aporte de la rebaja corporativa al mayor crecimiento esperado.

“Un mayor crecimiento tendencial permitiría financiar gastos comprometidos, elevar el empleo y los salarios reales, y financiar demandas sociales en seguridad, salud, vivienda y educación. Para impulsar el crecimiento se requiere crear un ambiente más favorable para la inversión, el empleo, la formación de capital humano y los aumentos de productividad”, señaló el académico.

Sin embargo, agregó que, dado el debilitamiento de la sostenibilidad fiscal y el fuerte aumento de las tasas de interés internacionales, “sería prudente recalibrar los costos fiscales del proyecto”.

“El CFA y el FMI han advertido que las reducciones de ingresos tributarios deben evaluarse con cautela, porque sus efectos positivos sobre el crecimiento y la recaudación son inciertos y se materializan con rezago. Esto puede requerir medidas compensatorias adicionales”, agregó. Jornada de instituciones

En la sesión expusieron, entre otros organismos, el Servel, la CMF, las asociaciones de municipios, los funcionarios del Sence, las universidades del G9 y Unapyme. También participaron el excoordinador macroeconómico de Hacienda y académico de la UAI, Rodrigo Wagner; la economista senior de LyD, Macarena García; el secretario general de la Sofofa, Rodrigo Yáñez; el director de Políticas Públicas del gremio, Rodrigo Mujica; y el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría.