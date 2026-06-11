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Ley miscelánea: Marfán pide comisión de expertos y Corbo apunta a “recalibrar” los costos fiscales

En una extensa sesión, la comisión de Hacienda también recibió a la Sofofa, la CMF, LyD, los alcaldes y el gremio de la construcción

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Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

ley miscelánea Economistas Fisco recaudación Banco Central
<p>Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central. Manuel Marfán, exministro de Hacienda y exvicepdte. Banco Central. Fotos: Julio Castro y Archivo </p>

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central. Manuel Marfán, exministro de Hacienda y exvicepdte. Banco Central. Fotos: Julio Castro y Archivo

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