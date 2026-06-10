Inversión ejecutada en grandes proyectos mantiene resiliencia pese a caída del PIB y crece un 19% en el primer trimestre
El reporte de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) muestra que tanto minería como energía impulsan la expansión.
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El inicio del año para la economía chilena ha estado marcado por el enfriamiento.
En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0,5%, cifra peor a lo que se capturaba de los Índices Mensuales de Actividad Económica (Imacec). De hecho, todos los Imacec entre enero y abril de este año muestran contracciones en el último año.
Pese a lo anterior, uno de los indicadores principales de actividad económica mantuvo su dinamismo en el primer cuarto del año. Se trata de la inversión, medida como formación bruta de capital fijo (FBCF), que se expandió un 3,2% entre enero y marzo de este año, de la mano del gasto en maquinaria y equipos (10,1% de alza), que contrarrestó la caída de 0,9% en construcción y otras obras.
Pese a lo anterior, la FBCF muestra un menor dinamismo respecto a los trimestres previos. Por ejemplo, en el cierre del 2025 creció un 9,7%.
Una mirada más en profundidad respecto del desempeño de la FBCF es el gasto ejecutado en grandes proyectos de inversión, catastrado trimestralmente por la Corporación de Bienes de Capital (CBC), a través de su indicador de intensidad.
Así, entre enero y marzo de este año dicho indicador anotó un crecimiento de 19% respecto del mismo lapso del 2025, para totalizar US$ 5.976 millones.
Por intensidad de la inversión, la CBC se refiere a la estimación de inversión ejecutada trimestralmente en el país, según el catastro CBC, en proyectos privados y estatales que se
encuentran en la etapa de construcción. Se contempla el gasto en construcción propiamente tal (insumos, mano de obra), como en equipamiento y en otros.
El monto del gasto muestra el mejor inicio del año para el índice en los últimos diez años, dando cuenta de niveles "históricamente elevados", explica el informe de la corporación, hilvanando seis trimestres consecutivos por sobre el promedio de los últimos cinco años.
Acorde al reporte, el resultado vino de la mano especialmente por energía y minería. A ello se suma el inicio de nuevas iniciativas relevantes en ambos sectores, que comienzan a compensar parcialmente la desaceleración observada en proyectos maduros, agrega la CBC.
Si no fuera minería y energía...
En energía, el gasto se expandió un 91% respecto al mismo lapso del año pasado, mientras que en minería el incremento fue de 16%. En la comparación versus el cuarto trimestre, minería bajo 11,7%, mientras que energía lo hizo en un 10,9%. En ambos casos, la disminución se asocia a proyectos relevantes terminados o próximos a finalizar, lo que implica una menor intensidad de gasto, explica la corporación.
Obras Públicas mantuvo un nivel de actividad similar al del trimestre previo, con una variación nominal de 0,1%, resultado de dinámicas mixtas: mientras algunas iniciativas iniciaron construcción, otras finalizaron o se encuentran en etapas finales de ejecución. En comparación con 12 meses atrás, el nivel de actividad es 2,9% superior. Entre los proyectos con inicio reciente destacan Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68; reposición de infraestructura ferroviaria sector Temuco-Gorbea; reposición Puente Palena y Puente Rosselot Ruta 7 XI; y construcción de macrourbanización del Plan Urbano Habitacional de Punta Arenas, entre otros.
Inmobiliario registró una disminución trimestral de 2,2%, explicada principalmente por proyectos que concluyeron obras durante el período o entraron en fases finales de ejecución, como el edificio Territoria Apoquindo MUT, la ampliación del Mall Parque Arauco Kennedy y Macul Oriente I y II, entre otros. En comparación con doce meses atrás, el sector también registra una disminución, de 4,8%.
Industrias, en tanto, creció un 2,1% versus el cierre del 2025, principalmente debido al inicio de ejecución de iniciativas relevantes como la ampliación del centro logístico Lo Aguirre de Walmart y la nueva planta de Cervecería Austral. No obstante, en comparación con doce meses atrás, la actividad sectorial registra una reducción real de 2,2%.
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