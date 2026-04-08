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La UF superará los $40 mil este mes tras el fuerte aumento del IPC en marzo

Luego del avance en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcado por la histórica alza en el precio de las gasolinas en marzo, la UF subirá $ 398,4 pesos en el mes que sigue al 9 de abril próximo.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 08:29 hrs.

UF IPC inflación combustible Rodrigo Martínez
<p>El ajuste es especialmente sensible para quienes tienen que pagar dividendos. (Foto: Aton Chile=</p>

El ajuste es especialmente sensible para quienes tienen que pagar dividendos. (Foto: Aton Chile=

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