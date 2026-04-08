La UF superará los $40 mil este mes tras el fuerte aumento del IPC en marzo

Luego del avance en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcado por la histórica alza en el precio de las gasolinas en marzo, la UF subirá $ 398,4 pesos en el mes que sigue al 9 de abril próximo.

Luego del fuerte aumento de 1% en el IPC en marzo, la Unidad de Fomento (UF) superará la marca de los $40 mil en los próximos días durante este mes. Un ajuste que será especialmente sensible para quienes tienen que pagar dividendos, así como quienes deben sacar cuentas ya sea para aranceles universitarios o planes de salud de las Isapres, entre otros.

Esto, porque luego del aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcado por la alza histórica en el precio de las gasolinas en marzo, la UF subirá $398,4 pesos en el mes que sigue al 9 de abril próximo, que tiene un valor de $39.841,72.

La UF se reajusta a partir del día 10 de cada mes y hasta el día nueve del mes siguiente, en forma diaria, a la tasa promedio correspondiente a la variación que haya experimentado el IPC que determina el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el mes calendario inmediatamente anterior al período para el cual dicha unidad se calcule.

Esta unidad fue creada el 20 de enero de 1967 y a partir del 8 de enero de 1990 el Banco Central de pasó a determinar el valor diario y son informados por el INE.