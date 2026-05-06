Coincidencia "maciza" en medidas pro crecimiento: Quiroz entrega sus primeras reacciones ante las observaciones del CFA al proyecto de reactivación

El ministro de Hacienda recalcó que este jueves un equipo de la Dipres abordará en detalle los nueve riesgos detectados por el organismo.

Una primera reacción entregó la noche de este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante el informe presentado este martes por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el que si bien valoró algunos aspectos del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación -como las medidas procrecimiento y las de mayor eficiencia en el gasto público- también levantó alertas por el eventual impacto fiscal de la iniciativa.

En un comunicado de prensa, Quiroz se enfocó en lo que considera los "amplios puntos de coincidencia" que el organismo comparte con el Gobierno respecto del citado proyecto.

"El CFA comparte nuestra priorización por el crecimiento económico, así como la promoción de esfuerzos de eficiencia económica”, dijo y destacó “muy particularmente la coincidencia maciza que tenemos con el CFA en cuanto a que las medidas propuestas en el proyecto de ley generan crecimiento de la economía".

Sobre esa base, el ministro hizo un llamado a los parlamentarios a respaldar la iniciativa: “Chile acumula cuatro años de estancamiento, con un desalentador crecimiento per cápita de apenas medio por ciento ese período (marzo 2022 a marzo 2026). Este proyecto busca dejar atrás ese ciclo, recuperar el crecimiento, atraer inversión y, por sobre todo, generar más y mejores empleos. Por eso hacemos un llamado a los legisladores a sumarse con sentido de país y también con sentido de urgencia”.

Respecto de las observaciones planteadas por el CFA, el ministro señaló que "tenemos precisiones que hacer a la metodología seguida. Específicamente, el CFA examina los efectos medida por medida, y soslaya lo que a nuestro juicio es el necesario análisis transversal de todas las medidas en su conjunto, tomando en cuenta los efectos de equilibrio general", explicó.

En cuanto a las observaciones planteadas por el organismo, Quiroz comentó que mañana, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un equipo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) las responderá en detalle. "Contestará una por una las nueve prevenciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo", dijo.

Junto con ello, el ministro sostuvo que esas precisiones deben ser consideradas dentro de una mirada más amplia del proyecto de ley: "Más allá de las precisiones y diferencias, el ministerio quiere recordar que el proyecto tiene un impacto como un todo, con todas las medidas consideradas actuando conjuntamente. No debemos considerar solo el proyecto: aquí hay una serie de medidas administrativas y legales que deben mirarse en conjunto".