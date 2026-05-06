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Coincidencia "maciza" en medidas pro crecimiento: Quiroz entrega sus primeras reacciones ante las observaciones del CFA al proyecto de reactivación

El ministro de Hacienda recalcó que este jueves un equipo de la Dipres abordará en detalle los nueve riesgos detectados por el organismo.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 19:40 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda reforma tributaria Jorge Quiroz presupuesto
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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