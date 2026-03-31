Ruta del Maipo sale al mercado chileno y obtiene más de US$ 600 millones en colocación que marca un hito entre las concesionarias de autopistas

Ruta del Maipo es la sociedad a cargo de la principal carretera interurbana del país, pues conecta Santiago con el centro-sur mediante los 237 kilómetros que comprende la Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago.

El mercado de renta fija chileno dio la bienvenida a la primera colocación de 2026 por parte de una concesionaria de autopistas, que además fue inédita dentro del sector por su carácter sostenible.

Ruta del Maipo se embolsó UF 14,7 millones (equivalente a unos US$ 630 millones) mediante las colocaciones de dos bonos emitidos de acuerdo al Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad.

Estos corresponden a la serie G, que abarca UF 2,15 millones y vence en 2034; y la serie H, de UF 12,6 millones con plazo a 2037. La primera se colocó a una tasa de interés promedio de 2,48% y la segunda se puso a correr con una tasa de 2,89%, lo que implica spreads de un poco más de 90 puntos base (pb) frente a los bonos soberanos de referencia.

Optimizando el perfil

"Los fondos provenientes de la colocación de ambas series se destinarán principalmente al pago de los montos adeudados bajo el contrato de apertura de crédito celebrado por la sociedad con Banco de Chile y Banco Itaú Chile, que fuera informado mediante el hecho esencial de fecha 19 de marzo de 2026, y el saldo a otros fines corporativos de la sociedad", dice el hecho esencial de la colocación.

Ruta del Maipo es la sociedad a cargo de la principal carretera interurbana del país, pues conecta Santiago con el centro-sur mediante los 237 kilómetros que comprende la Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago.

La concesión se adjudicó en 1999, con un plazo original de 25 años desde septiembre de ese año, y posteriormente se incorporó el mecanismo de distribución de ingreso, que transformó el periodo en variable. "Actualmente, el plazo estimado de la concesión es septiembre de 2037, sujeto a una posible extensión de 17 meses y 21 días", informó la compañía.

Esta fue la primera colocación de bonos de Ruta del Maipo desde 2019, y se hizo con la participación de Itaú y Santander mediante remate holandés, vale decir, "a mercado". Ambos bonos tienen clasificaciones AA+, según coinciden las agencias Fitch y Humphreys.

La operación llega en momentos de creciente apetito de bonos indexados a la inflación, por los efectos que tendría la guerra en Medio Oriente sobre el nivel general de precios, algo que en Chile ya se está sintiendo fuerte por el alza histórica de los combustibles.

También estas subastas marcaron el debut de las colocaciones de una concesionaria de autopistas en 2026, después de que el año pasado Costanera Norte ofreciera un total de UF 20 millones, Vespucio Norte Express la suma de UF 16,35 millones, y Ruta del Loa un monto más pequeño de UF 1,39 millones.

Las series que se colocaron este martes contemplan amortizaciones de capital desde temprano, por lo que el duration -plazo ponderado por la cercanía de los flujos- es de 3,7 años (serie G) y de 6,2 (serie H), menos extensos que los plazos hasta el vencimiento.