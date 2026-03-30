Los inversionistas chilenos se vuelcan a los bonos en UF tras el shock por el alza de los precios de las gasolinas

Los inversionistas en renta fija están poniendo grandes sumas de dinero en activos vinculados a la inflación después de que la guerra en Irán provocara el mayor alza en el precio de los combustibles.

Los inversionistas chilenos en renta fija no están perdiendo el tiempo y están invirtiendo grandes sumas de dinero en activos vinculados a la inflación, después de que la guerra en Irán provocara en el país el mayor aumento en los precios de la gasolina desde al menos 1980.

Casi el 80% de los 23 analistas y operadores encuestados por Bloomberg la semana pasada se mostraron a favor de los bonos denominados en Unidades de Fomento (UF), el porcentaje más alto desde octubre. Solo cinco encuestados optaron por bonos en pesos.

El gobierno chileno aumentó los precios de los combustibles hasta un 54% la semana pasada, un incremento que se espera que se extienda a toda la economía en los próximos meses. Los precios del pan, las frutas y las verduras podrían verse particularmente afectados a corto plazo debido a su limitada capacidad de almacenamiento. En consecuencia, el Banco Central pospuso el recorte de tasas de interés previsto para la semana pasada y elevó su pronóstico de inflación para fin de año del 3,2% al 4%.

"Los bonos vinculados a la inflación suelen ofrecer una mayor protección del poder adquisitivo que los bonos nominales", afirmó Erick Martínez Magaña, estratega de Barclays en Nueva York. "Si los precios del petróleo se mantienen altos durante un período prolongado, esto podría generar mayores expectativas de inflación".

El alza en los precios del combustible se produce justo cuando Chile parecía estar ganando la batalla contra la inflación. Los precios al consumidor subieron a un ritmo anual del 2,4% el mes pasado, el menor desde 2020. Pero eso fue antes del conflicto en Medio Oriente.

Casi la mitad de los encuestados prevé que el aumento de los precios al consumidor se recupere con fuerza, situándose a finales de año entre el 4 % y el 4,5 %, por encima de la proyección del banco central. Un encuestado incluso prevé que la inflación supere el 5 %.

Por supuesto, se trata de un fenómeno global. Las expectativas de inflación en Estados Unidos para los próximos 12 meses aumentaron al 3,8% en marzo, desde el 3,4% del mes anterior, según una encuesta a hogares realizada por la Universidad de Michigan y publicada la semana pasada.

El impacto

El impacto de las previsiones de mayor inflación en el mercado chileno es evidente.

El rendimiento de los bonos en pesos a un año se disparó 25 puntos básicos hasta el 4,3% en marzo, el mayor incremento mensual en casi un año. Mientras los inversores buscan refugio en bonos vinculados a la inflación, el rendimiento de los bonos UF de duración similar cayó 167 puntos básicos hasta el 0,98%. Las tasas de los bonos UF a dos años disminuyeron 125 puntos básicos.

“Los inversionistas a corto plazo buscan una mayor exposición al UF, lo cual se ha reflejado en la diferencia entre los rendimientos en pesos y en UF”, afirmó Ariel Nachari, estratega de SURA Investments. “Los rendimientos denominados en pesos han experimentado los mayores incrementos en medio de esta búsqueda de protección contra la inflación”.

El Banco Central no prevé que la inflación vuelva a su objetivo del 3% hasta 2027, lo que sugiere que el ciclo de recortes de tipos de interés ha terminado. El miércoles, los responsables de la política monetaria elevaron tanto el límite inferior como el superior de su previsión de la trayectoria de los tipos de interés, reforzando así esta postura.

“Mientras el banco central mantenga la tasa de política monetaria en este nivel, los bonos UF se vuelven aún más atractivos”, dijo Sebastián Ide, jefe de la mesa de operaciones del Banco de Chile.

Precios del combustible

Peor aún, la crisis energética podría no haber terminado. Los precios del petróleo crudo superaron los US$ 110 por barril el viernes, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump le diera a Irán 10 días más para negociar un alto el fuego.

Más del 80% de los encuestados afirmó que el entorno geopolítico externo será el principal factor determinante de las tasas locales en abril, el porcentaje más alto desde que se reanudó la encuesta hace más de un año. Por primera vez desde al menos marzo, nadie mencionó a la Reserva Federal como factor determinante.

En el ámbito nacional, los camioneros, que en el pasado han paralizado repetidamente las redes de distribución en todo el país, han dejado abierta la posibilidad de protestas.

“Si suben los costos del transporte de mercancías, todo sube, y al final los consumidores son los perjudicados”, afirmó José Villagrán, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Malleco y Cautín.

Ante esta situación, más de la mitad de los encuestados en el sondeo de Bloomberg prevén que los rendimientos nominales sigan subiendo, mientras que casi el 60% espera que los tipos de interés vinculados a la inflación bajen. De hecho, más de una quinta parte de los encuestados prevé que los rendimientos de los bonos del gobierno federal disminuyan más de 10 puntos básicos en abril.

“Esperamos que los bonos denominados en UF tengan un rendimiento relativamente mejor que los bonos nominales”, dijo Martínez Magaña, y agregó que ve oportunidades de inversión en posiciones largas en los puntos de equilibrio de inflación, que son una medida de las expectativas de precios al consumidor.

Nachari recomienda sobreponderar la parte de la curva de UF correspondiente al tramo de tres a cinco años, "donde vemos las mayores oportunidades en términos de riesgo y rentabilidad".