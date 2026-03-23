Sprott Junior Copper Miners, el ETF que mueve a la acción de Pucobre en la bolsa chilena

La creciente demanda por el fondo añade una cuota relevante de volatilidad al papel de la minera. Con una inversión de US$ 6,32 millones, hoy posee el 0,31% de la compañía.

La acción de la Sociedad Punta del Cobre (Pucobre) ha brillado en la Bolsa de Santiago. Durante 2025, sus papeles subieron poco más de un 180%, y este año se encumbran un 25,21%.

Para el mercado, el atractivo de la minera la cuprífera de los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León -junto a las familias Izquierdo Menéndez y Gianoli- es su directa exposición al metal rojo y su auge amparado en la electromovilidad y tecnologización de procesos. Y en la bolsa chilena, es el único emisor de renta variable que puede posicionarse en el rally del commodity.

El interés del mercado no solo provocó alzas. Según información bursátil, durante este año ha vivido la mayor volatilidad de su historia.

Por ejemplo, el 13 de enero, las acciones de Pucobre se dispararon 26,7%, en una novena jornada de ganancias, para luego caer 9,6%, 16,5% y 2,8% en los tres días siguientes, antes de repuntar 10,8%.

Aunque menos pronunciado, el patrón se ha repetido en lo que va de año, dibujando un desempeño de alzas y caídas recurrentes tras un 2025 que casi no vio retrocesos.

Pese al revuelo local de la acción, es un actor internacional el que silenciosamente está liderando las altas compras y ventas de los títulos de Pucobre. Se trata del fondo cotizado en bolsa (ETF, sigla en inglés) “Sprott Junior Copper Miners” de la gestora de fondos especializada en commodities, Sprott.

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ETF de la pequeña minería

Sprott Junior Copper Miners se presenta como un ETF enfocado en “pequeñas empresas mineras de cobre, seleccionadas por su potencial de crecimiento significativo en ingresos y activos”.

De acuerdo con actores del mercado que siguen la acción de Pucobre, las compras y ventas del ETF de Sprott serían el principal motor de la volatilidad de la compañía.

El fondo protagoniza los principales movimientos transados conforme recibe inversiones -que implican compras de acciones de su portafolio- o retiros, que se traducen en venta de los papeles de su cartera.

Al cierre del viernes, Pucobre representaba el 4,27% de la cartera de Sprott Junior Coppers y se ubicaba en la octava principal posición del instrumento, de un total de 49 papeles. La inversión totalizó US$ 6,32 millones.

Y si al comienzo del ETF, en marzo de 2023, solamente poseía 700 acciones de la minera chilena, al cierre de esta edición, era dueño de 386.586 papeles; esto es, un 0,31% de la empresa.

El crecimiento del fondo ha sido pronunciado. Sus cuotas en circulación crecieron en un 590,32% desde 660 mil a finales de agosto de 2025, a 4,21 millones el viernes.

En cuanto a precios, el fondo escaló 140,63% en 2025, pasando de US$ 16,32 por cuota, a US$ 39,29 por unidad. Al cierre del viernes, sumaba activos totales por US$ 147,93 millones.

De acuerdo a la plataforma FinViz, el 30 de enero vivió su mayor ingreso de capital, con la creación de cuotas por US$ 18,84 millones y el 2 de marzo alcanzó su récord de activos bajo gestión, por US$ 213,94 millones.