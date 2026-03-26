o2 Company llevará su innovación anti evaporación de agua a la minería y se expande a México y Paraguay
La startup desarrolló una monocapa líquida biodegradable que se aplica en cuerpos de agua, como tranques, que reflecta los rayos solares. Ya tiene clientes en el agro y pilotos validados con empresas mineras.
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Con la idea de crear una alternativa “más orgánica” y con menores costos de operación que las tecnologías tradicionales para mitigar la evaporación del agua, como las bolas de sombra, el publicista Carlos Körner fundó o2 Company en 2019. La firma ya comercializa su solución en el sector agrícola y este año espera cerrar sus primeros contratos con empresas mineras e iniciar la expansión internacional con Paraguay y México.
Luego de unos tres años de investigación y desarrollo (I+D), la startup desarrolló una monocapa líquida que se aplica sobre la superficie del agua -como tranques- y forma una película que reflecta los rayos solares y reduce la evaporación sin mezclarse con el líquido, orientada a las industrias agrícola, minera y sanitaria.
Körner, CEO de o2 Company, comentó que la solución permite reducir la evaporación de agua en un rango entre 50% a 80% -versus el 50% al 90% de las bolas de sombra-, pero “nuestra monocapa requiere menor inversión inicial, sin modificar la infraestructura existente”.
Explicó que la parte líquida del producto es un acetato “que se evapora rápidamente”, y lo que permanece sobre el agua es una capa nanométrica de ciertos alcoholes que es biodegradable, no deja trazas ni se mezcla con el agua.
“Además baja la fotosíntesis de las microalgas, entonces los tranques que estaban verdes ahora están limpios, y se ahorra en goteros, filtrado y productos para matar algas, en forma orgánica y natural”, afirmó Körner.
La tecnología tiene una patente aprobada en Chile y está en proceso de solicitud en Perú, México, Estados Unidos, España, Arabia Saudita y Australia.
La empresa tiene clientes en la industria agrícola como Hortifrut, Viña Indómita y Westfalia y cerró una alianza con la empresa de soluciones de riego por goteo y de precisión, Netafim, para la distribución y escalamiento de la monocapa en este sector.
En minería, ya tienen cuatro validaciones industriales -dos con mineras grandes y dos con medianas- y proyectan cerrar sus primeros dos contratos durante este año.
Körner agregó que tienen pruebas validadas de eficiencia e inocuidad con la sanitaria Sapal en México, donde están en negociaciones para cerrar contratos, y están en fase de prueba con una “gran empresa” agroalimentaria en Paraguay.
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