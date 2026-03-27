PRB Abogados refuerza áreas clave con nuevos directores en Energía y Medio Ambiente

El estudio nombró a Iván Díaz y Catalina Quinteros para liderar las prácticas de Energía y Proyectos, y Medio Ambiente, respectivamente, en un contexto de mayores exigencias regulatorias y desafíos en sostenibilidad.

PRB Abogados anunció el nombramiento de Iván Díaz como director del área de Energía y Proyectos, y de Catalina Quinteros como directora del área de Medio Ambiente, en el marco de su estrategia de fortalecimiento de áreas consideradas clave para el desarrollo de sus clientes.

Díaz cuenta con experiencia asesorando a empresas e inversionistas en el desarrollo, estructuración y ejecución de proyectos, particularmente en el sector energético. Su práctica se ha enfocado en materias de regulación, contratación, permisos, evaluación de riesgos y diseño de estrategias legales asociadas a proyectos de inversión.

En tanto, Quinteros es especialista en derecho ambiental y ha desarrollado su trayectoria en el acompañamiento integral de proyectos, evaluación ambiental y tramitaciones ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, posee experiencia en cumplimiento normativo, litigios ambientales y en el diseño de estrategias legales vinculadas a criterios ESG.

Desde el estudio señalaron que estos nombramientos responden a la necesidad de robustecer áreas estratégicas en un escenario marcado por mayores exigencias regulatorias, el avance de la transición energética y los crecientes desafíos en sostenibilidad.