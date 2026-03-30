Dólar abre al alza cerca de $ 930 a medida que el petróleo sigue escalando por incertidumbre sobre la guerra de Irán

El dollar index subía 0,1% y el crudo Brent ganaba 2,3%. Los traders escucharán atentos a lo que pueda comentar el presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 11:30 (horas de Chile) en una discusión moderada en Harvard.

El dólar partió más arriba la Semana Santa, con todo el mundo atento a la persistente escalada de los precios del petróleo, debido a la ausencia de noticias que apunten a una resolución de la guerra en Medio Oriente.

Al inicio de las operaciones de este lunes, el dólar-peso subía $ 4,8 a $ 928,5 en las pantallas de Bloomberg. La paridad viene de quebrar una serie de alzas semanales, pues se han ajustado varios de los significativos movimientos que surgieron en respuesta al conflicto bélico.

La quinta semana desde que estalló la crisis será una semana corta en buena parte del mundo occidental, incluyendo Chile y Estados Unidos, por el feriado de Viernes Santo.

El dollar index subía 0,1% por la depreciación del euro y de la libra esterlina, en momentos en que el petróleo Brent escalaba 2,3% a US$ 115 el barril. En todo caso, las tasas de interés soberanas de EEUU corregían de nuevo a la baja, y los precios del cobre ganaban algo de terreno sobre US$ 5,5 por libra.

"Una escalada con presencia militar sobre el terreno sigue siendo la principal preocupación a corto plazo, ya que Donald Trump indicó durante el fin de semana que está considerando activamente esa opción. A menos que se produzca un enfriamiento repentino de las tensiones entre EEUU e Irán, vemos un margen limitado para un retroceso sostenido del dólar global en el muy corto plazo", publicó Monex en su informe diario de divisas.

También fue desalentadora la noticia de que los hutíes, una milicia yemení que cuenta con el respaldo de Teherán, hicieron su primera aparición en este conflicto, con lanzamientos de misiles a Israel.

Así, la primera plana sigue dominada por la incertidumbre, en la espera antes de que el 6 de abril expire el plazo límite fijado por Trump para un ataque a las instalaciones energéticas de Irán si es que este no reabre el estrecho de Ormuz, aunque dicho plazo es el resultado de dos postergaciones.

El presidente estadounidense afirmó que podría "apropiarse del petróleo de Irán" y tomar el control del centro de exportación de la isla de Kharg, en momentos en que EEUU ha estado enviando miles de tropas a la región.

EEUU está en "conversaciones serias" con "un régimen nuevo y más razonable" para poner fin a sus operaciones militares en Irán, aseguró Trump esta mañana en su red Truth Social. Según el mandatario, "se han logrado grandes avances", pero si no hay acuerdo y Ormuz no se reabre de inmediato, terminarán "volando y destruyendo por completo" todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos de petróleo, la isla de Kharg y posiblemente todas las plantas desalinizadoras.

Los traders escucharán atentos a lo que pueda comentar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 11:30 (horas de Chile) en una discusión moderada en Harvard. Los mercados monetarios no esperan que la Fed anuncie recortes de tasas este año, y descuentan una pequeña probabilidad de que el próximo movimiento sea al alza, hacia el cuarto trimestre.