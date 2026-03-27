Dólar borra fuerte alza que lo llevó a $ 940 en medio de la incertidumbre tras prórroga de Trump a Irán que no consigue tranquilizar

Los operadores de futuros están 50 y 50 posicionados sobre la eventualidad de que la Fed suba las tasas de interés en el cuarto trimestre. En buena parte del mundo desarrollado, incluso se prevén alzas tan pronto como en abril. En Chile, el mercado descuenta dos alzas de 25 puntos este año.

El dólar devolvió su fuerte alza inicial de este viernes, una muestra de la volatilidad que ha caracterizado la guerra de Irán, en momentos en que los precios internacionales de la energía no se están viendo aliviados por la extensión de un fatal deadline de Donald Trump.

Tras saltar a $ 940 en los primeros negocios, el dólar cotizaba a $ 931,6 antes del mediodía, lo que implica nula variación respecto del jueves. La divisa se disparó más de $ 10 ese día, mientras la apuesta extranjera contra el peso chileno ya alcanza los US$ 12 mil millones netos.

Por segunda vez, Trump postergó el plazo límite que vencía este viernes, y que supone una destrucción de la plantas energéticas de Irán en caso de que este no reabra el estrecho de Ormuz. El nuevo plazo es hasta el 6 de abril.

El petróleo Brent escalaba 2,6% a US$ 110,8 por barril, un indicador del dólar global -el dollar index- subía 0,1% y los precios del cobre se estabilizaban, mientras la guerra se apresta a cumplir un mes, con negociaciones de paz que no han dado suficientes certezas a los inversionistas, pues no paran de surgir señales conflictivas.

"El peso chileno ha sido la moneda con peor desempeño de la región desde que comenzó el conflicto con Irán. La crisis supuso un fuerte retroceso en sus términos de intercambio, dada la gran dependencia de Chile de las importaciones de energía y la caída pronunciada de los precios del cobre", repasó Bank of America en su semanal de divisas.

La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se empinaba, con correcciones a la baja en las tasas cortas y subidas en las de más largo plazo. El treasury a dos años de todas formas está rondando el 4%, mientras que a 30 años bordea el 5%, cuando justo antes de la guerra cotizaban a 3,37% y 4,61%, respectivamente.

Los operadores de futuros están 50 y 50 posicionados sobre la eventualidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en el cuarto trimestre. En jurisdicciones como la eurozona y Reino Unido incluso se prevén alzas tan pronto como en sus reuniones de abril.

"La debilidad del peso, junto con las posibles presiones en materia de inflación, también provocó un reajuste de las tasas de interés a corto plazo en Chile. Actualmente, los mercados están descontando subidas por alrededor de 50 puntos base en total durante 2026 y, por lo tanto, salimos de nuestra posición en el pagaré Camara a dos años al 5,02%, tras alcanzar nuestro objetivo del 5%", dijo BofA a propósito de sus estrategias en el mercado monetario.

No ayudaba al apetito por riesgo este viernes la noticia de que China abrió una investigación sobre las prácticas comerciales de EEUU, antes de que Trump se reúna con su homólogo chino, Xi Jiinping, en una cumbre prevista para mayo.