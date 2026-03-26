Trump vuelve a extender el plazo del ultimátum para que Irán abra el estrecho de Ormuz y queda fijado para el 6 de abril
El segundo margen que había establecido el mandatario, para que la nación persa evitara un ataque estadounidense a su infraestructura, llegaba a su fin mañana viernes.
Noticias destacadas
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió volver a extender el plazo que le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, con la amenaza de bombardear su infraestructura energética, esta vez hasta el próximo 6 de abril.
"Según la solicitud del Gobierno iraní, sirva esta declaración para dejar constancia de que estoy pausando el período de destrucción de plantas energéticas por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 20:00 horas, hora del Este. Las conversaciones siguen en curso", escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.
Cabe destacar que este es el segundo aplazamiento que brinda Washington. El sábado pasado, Trump comunicó un ultimátum que vencía el lunes por la noche. Al partir la semana dio un nuevo margen, el cual acababa mañana viernes.
Noticia en desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cambios en Acafi: Luis Alberto Letelier deja la presidencia luego de 10 años y asume el cargo la exAmeris, María José Montero
El timonel saliente se mantendrá en la mesa. Al directorio también ingresó el nuevo socio de Toesca y exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla.
Gobierno nombra a José Ignacio Mujica, socio fundador de Ameris, como vicepresidente ejecutivo de Corfo
Este jueves el Ministerio de Economía ingresó el decreto que designa a Mujica, inversionista, emprendedor y con experiencia en el mundo financiero, al mando ejecutivo de la agencia pública.
MOP sepulta proyecto de Boric para el Aeropuerto de Santiago y hará nueva licitación para su ampliación
La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales. La propuesta del gobierno anterior requería una inversión de US$ 4.000 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete