Trump vuelve a extender el plazo del ultimátum para que Irán abra el estrecho de Ormuz y queda fijado para el 6 de abril

El segundo margen que había establecido el mandatario, para que la nación persa evitara un ataque estadounidense a su infraestructura, llegaba a su fin mañana viernes.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió volver a extender el plazo que le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, con la amenaza de bombardear su infraestructura energética, esta vez hasta el próximo 6 de abril.

"Según la solicitud del Gobierno iraní, sirva esta declaración para dejar constancia de que estoy pausando el período de destrucción de plantas energéticas por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 20:00 horas, hora del Este. Las conversaciones siguen en curso", escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.

Cabe destacar que este es el segundo aplazamiento que brinda Washington. El sábado pasado, Trump comunicó un ultimátum que vencía el lunes por la noche. Al partir la semana dio un nuevo margen, el cual acababa mañana viernes.

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