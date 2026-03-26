Las claves de la significativa apuesta extranjera contra el peso chileno tras la guerra en el golfo Pérsico

Las AFP, el sector real y las corredoras de bolsa han sido las principales contrapartes de los "gringos" en esta coyuntura. En tanto, los montos transados han visto un punto de inflexión respecto del continuo aumento que se había visto a partir del último trimestre de 2025.

Bastante dolorosa ha sido para Chile la guerra del golfo Pésico. El país está resintiendo la histórica disrupción del suministro energético, y los grandes institucionales extranjeros se apresuraron a capturar la debilidad del peso chileno en sus portafolios.

Mientras el dólar ronda máximos del año, la cifra de cabecera en el mercado derivado es de casi US$ 11.800 millones netos contra el peso, según datos al martes del Banco Central que muestran el posicionamiento de los no residentes suscrito con bancos locales.

Series más específicas revelan que la posición extranjera alcanzó los US$ 16 mil millones en forwards a favor de la divisa norteamericana, lo que implica sus niveles más agresivos desde agosto de 2020 y representa un aumento de US$ 5.400 millones desde que empezó la crisis.

Plazos y contrapartes

Al impacto de casi un mes de guerra se suma que "Chile sigue perdiendo atractivo como destino de carry trade", pues "con tasas significativamente más bajas que las de Brasil, Colombia o México, el peso se ha convertido en moneda de financiamiento (y no de destino) para estrategias especulativas regionales", escribió el CBO de Global66, Rodrigo Lama.

El tramo que más se ha ajustado en favor del billete verde es de hasta 95 días. De 96 a 185 días se ha moderado en favor del peso, pero entre 186 y 370 vuelve a verse una apuesta alcista sobre el tipo de cambio.

Esto deja los montos vigentes con un sesgo negativo para la moneda nacional en todos los tramos relevantes, muy cargados en el segmento a 95 días, menos entre ese límite y los 185, y luego nuevamente fuerte hasta los 370.

"Estamos viviendo una tremenda volatilidad intradía, y vemos flujos de clientes institucionales locales y extranjeros que buscan, por ejemplo, hacer sus coberturas. Todos los días en la noche, los mercados tanto de Asia como de Europa, reaccionan a alguna noticia o comentario respecto a la guerra, y eso hace que existan cambios en la apertura del tipo de cambio acá en Chile y suma a la volatilidad", observó el FX trader de la mesa de dinero Sales & Trading del Banco Bci, Jorge Concha.

Según los datos más generales del Central, las AFP, el sector real y las corredoras de bolsa -en ese orden- han sido las principales contrapartes de los "gringos" en esta coyuntura.

El posicionamiento actual "limita la capacidad de apreciación del peso, incluso si los fundamentales de corto plazo mejorasen. Sin embargo, esta misma concentración representa un riesgo en sentido contrario: si se materializa una desescalada del conflicto, los no residentes podrían verse forzados a desarmar posiciones rápidamente, amplificando la apreciación del peso de manera agresiva, tal como ocurrió en febrero", apuntó Lama.

Volumen transado

Concha recordó que "el tipo de cambio refleja toda la información que surge en cada minuto", también por el hecho de que "el mercado chileno es más desarrollado y profundo que otros de Latinoamérica, lo que también se ha visto reflejado en los montos transados".

Los flujos vieron un punto de inflexión respecto del continuo aumento que se había visto a partir del último trimestre de 2025 en los segmentos interbancarios y derivados de los no residentes. De todas formas, siguen muy por arriba de sus promedios históricos.

Los extranjeros desaceleraron sus flujos a unos US$ 3.300 millones diarios de contratos a plazo, cuando habían llegado a promediar US$ 6.000 millones a inicios de febrero. También han caído en los segmentos interbancarios, al contado y, sobre todo, en derivados. Las que sí aumentaron fueron las compraventas de residentes, principalmente AFP y corredoras de bolsa.