La histórica alza de los combustibles ya es una realidad: la gasolina de 97 octanos bordea los $ 1.700 por litro en el sector oriente de Santiago

A raíz del conflicto en Medio Oriente, que provocó la subida en el precio del barril del combustible, entró en vigencia la alza en el precio del combustible realizado por el gobierno de Kast.

La histórica alza en los precios de las gasolinas ya es una realidad y los valores históricamente altos en los precios de los combustibles destacaban en la mañana de este jueves en los displays de las estaciones de servicio del país, ya despejadas del atochamiento que mostraron los días que siguieron al anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que provocó una inmediata reacción de automovilistas y transportistas.

Tras el anuncio del gobierno del Presidente José Antonio Kast y las modificaciones realizadas al Mecanismo de Estabilización de Precio de los Combustibles (Mepco) -en medio del fuerte aumento de precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente-, Enap anunció que la gasolina de 93 octanos registró un aumento cercano a $372 por litro, mientras que la de 97 octanos bordeó los $391 por litro. En tanto, el diésel tuvo un fuerte incremento de $580 por litro.

Esta mañana, en una estación situada en la comuna de Vitacura, el precio de la gasolina de 97 octanos llegó cerca de los $1.700 por litro -marcando $1695- , mientras que la de 95 en la misma estación de servicio osciló los $1.548 por litro. En tanto, el diésel llegó a los $1.526 por litro.

Otra estación, ubicada en la comuna de Quilicura, la de 97 octanos registró los $1.573 por litro, mientras que la de 93 llegó a los $1.488 por litro. El diésel marcó $1.496 por litro.

El precio de la parafina llegó a los $1.535 por litro tras el anuncio del Gobierno, pero se espera que se modifique luego de la iniciativa que aprobó el Senado para reducir el impacto en el alza de los combustibles.

La decisión del aumento fue anunciada el pasado lunes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la crisis que existe debido a la Guerra de Irán, cuyo país tiene bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial del petróleo, luego de los ataques bélicos propiciados por Estados Unidos e Israel.

En los mercados internacionales, los futuros del petróleo Brent subía un 3,8% a US$106,11 por barril en la mañana del jueves.