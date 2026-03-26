Dólar supera los $ 920 a medida que se acerca el plazo límite de Trump para atacar Irán en caso de no llegar a acuerdo

El barril de Brent ganaba terreno sobre la marca de US$ 100. "Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde", dijo el presidente estadounidense a propósito de los negociadores iraníes, a quienes calificó de "muy diferentes" y "extraños".

El tipo de cambio transaba más arriba este jueves, en momentos en que las advertencias de Donald Trump a los iraníes están inquietando al mercado, pues sugieren falta de progresos a poco de que se cumpla el fatal deadline que fijó el republicano anteriormente esta semana.

El precio del dólar subía $ 5,2 hasta los $ 923,4 antes del mediodía en el mercado cambiario chileno, expandiendo el movimiento que tuvo en la víspera. A primera hora alcanzó un peak de $ 926 en las pantallas de Bloomberg.

Un indicador del dólar global, el dollar index, subía 0,1%, y los precios del cobre disminuían 0,7%, a la vez que el petróleo Brent repuntaba 4,1% a US$ 106,3 por barril. Los mercados bursátiles se encontraban a la baja.

Cuenta regresiva

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'. Nos están 'suplicando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y, sin embargo, declaran públicamente que sólo están 'analizando nuestra propuesta'. ¡¡¡ERROR!!! Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada bonito!", dijo Trump esta mañana a través de su red Truth Social.

El mandatario viene de anunciar a principios de esta semana que, en vista del diálogo en curso, postergó para mañana viernes los ataques contra las centrales eléctricas y otros activos energéticos iraníes. La expiración del plazo coincidirá con la llegada de una flota de 4.500 marines a Medio Oriente.

"La guerra en Irán está llevando a los inversionistas a vender acciones y bonos para reforzar sus posiciones en efectivo, que vieron su mayor aumento en seis años. Al mercado le preocupa que la crisis de los precios de la energía pueda generar un aumento de la inflación, lo que podría presionar a los bancos centrales a subir las tasas de interés", publicó RBC Wealth Management.

Los rendimientos del Tesoro subían alrededor de 3 puntos base (pb), y los mercados monetarios están barajando la posibilidad de que la Reserva Federal anuncie una subida de 25 pb, quizás en el cuarto trimestre.

RBC también notó que "el crédito privado sigue llamando la atención esta semana, después de que los resultados de Jefferies no cumplieran las expectativas debido a las pérdidas crediticias, mientras que el fondo de crédito privado Ares registró su mayor pérdida mensual de la historia".

Este miércoles los traders pasaron por una ligera sensación de optimismo, tras conocerse los 15 puntos propuestos por los negociadores estadounidenses vía Pakistán como intermediario. Los iraníes, que rechazaron la propuesta de un alto al fuego, hicieron su contrapropuesta, la que incluye soberanía en el estrecho de Ormuz.