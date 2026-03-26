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IPSA abre a la baja mientras petróleo retoma escalada luego que Trump instara a los negociadores iraníes a "ponerse serios pronto"

El mandatario venía de anunciar a principio de esta semana que postergó para mañana viernes los ataques contra las centrales eléctricas y otros activos energéticos iraníes, debido a las negociaciones en curso. El plazo coincidirá con la llegada de una flota de 4.500 marines a la región.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 09:44 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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