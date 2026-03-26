IPSA abre a la baja mientras petróleo retoma escalada luego que Trump instara a los negociadores iraníes a "ponerse serios pronto"

El mandatario venía de anunciar a principio de esta semana que postergó para mañana viernes los ataques contra las centrales eléctricas y otros activos energéticos iraníes, debido a las negociaciones en curso. El plazo coincidirá con la llegada de una flota de 4.500 marines a la región.

La bolsa chilena caía un poco este jueves, a medida que Doland Trump advierte sobre las consecuencias que tendría para Irán el no llegar a un acuerdo de paz, a poco de que se cumpla el plazo límite fijado por el presidente estadounidense.

Avanzó 2% a mitad de semana, pero esta mañana el S&P IPSA caía 0,3% hasta los 10.377,41 puntos, en un ambiente marcado por las ventas de renta variable a nivel internacional.

Los futuros del Nasdaq 100 caían 0,9%, y los del Dow Jones con los del S&P 500 bajaban 0,7%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 y el británico FTSE 100 retrocedían 1,3%. Al cierre de Asia, destacó la caída de 1,9% que tuvo el Hang Seng hongkonés, seguido por el CSI 300 de China continental, que perdió 1,3%, y el japonés Nikkei, que se deslizó 0,3%.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada bonito!", dijo Trump esta mañana a través de su red Truth Social, a propósito de los negociadores iraníes, a quienes calificó de "muy diferentes" y "extraños".

"Nos están 'suplicando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y, sin embargo, declaran públicamente que sólo están 'analizando nuestra propuesta'. ¡¡¡ERROR!!!", criticó el mandatario.

Tomando nota de estas advertencias, el petróleo Brent subía 4,7% hasta los US$ 107 por barril y las tasas de interés mundiales ganaban terreno, junto con las compras de dólares.

Trump venía de anunciar a principio de esta semana que postergó para mañana viernes los ataques contra las centrales eléctricas y otros activos energéticos iraníes, debido a las negociaciones en curso. El plazo coincidirá con la llegada de una flota de 4.500 marines a la región.

"Los mercados detestan la incertidumbre y, en estos momentos, no reciben más que eso. Los repuntes han sido efímeros y poco convincentes, y las declaraciones de las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio parecen contradecirse. Los ataques han continuado entre Israel e Irán, a pesar de la aparente tregua que ha sugerido EEUU", escribió el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.

"Aparte del conflicto, hay otras cuestiones que apuntan a unos meses difíciles por delante. Según se informa, hay señales de fisuras en el mercado de crédito privado, con algunos fondos limitando los retiros a medida que los inversionistas se apresuran a salir. Al mismo tiempo, el aumento de los incumplimientos podría tener implicaciones más amplias para la economía, por no hablar de algunos de los bancos más grandes que tienen exposición a esta clase de activos", complementó.