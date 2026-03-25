IPSA abre al alza a medida que el petróleo cae tras propuesta de EEUU para terminar la guerra de Irán

Teherán recibió la propuesta, pero rechazó la idea de un alto el fuego, y sigue negando que esté involucrado en conversaciones de paz. Esto hizo que se moderara la caída en los precios del petróleo, así como las bajas en las tasas de interés y las ventas globales de dólares.

La Bolsa de Santiago abrió al alza a mitad de semana, después de que se conocieran detalles sobre la propuesta de 15 puntos que Estados Unidos está impulsando para buscar el término de su guerra contra Irán.

Tras caer a mínimos de cuatro meses, el S&P IPSA subía 1,3% a 10.336,27 puntos en la apertura de este miércoles. El Banco Central tomó nota del shock energético por la guerra, y elevó sus pronósticos inflacionarios en el Informe de Política Monetaria de marzo, después de mantener sin cambios su tasa referencial.

La compra de acciones y sus derivados es generalizada. Los futuros del Nasdaq 100 saltaban 0,9%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones 0,7%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1,3% y el FTSE 100 de Londres aumentaba 1,2%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei avanzó 2,9%, el CSI 300 de China continental sumó 1,4% y el hongkonés Hang Seng ganó 1,1%.

El petróleo Brent caía 4,6% a US$ 99,8 por barril, después de que anoche surgieran reportes apuntando al plan de 15 puntos que elaboraron los enviados especiales de Washington. Este incluye medidas para limitar el programa nuclear y las capacidades militares de Irán.

Teherán recibió la propuesta, pero rechazó la idea de un alto el fuego, y sigue negando que esté involucrado en conversaciones de paz. Esto hizo que se moderara la caída en los precios del petróleo, así como las bajas en las tasas de interés y las ventas globales de dólares.