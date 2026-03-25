Dólar abre a la baja por esperanzas de que se resuelva la guerra de Irán tras un plan de 15 puntos impulsado por Washington
El dollar index caía 0,2% a 99,3 puntos, junto con las principales tasas de interés del mundo, y el cobre Comex repuntaba 1,5% a US$ 5,54 la libra, mientras que el petróleo Brent bajaba 6% a US$ 98,2 por barril.
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El dólar abrió a la baja este miércoles en Chile, gracias a la distensión generalizada que viven los mercados financieros, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre el plan de Estados Unidos para terminar su guerra contra Irán.
La divisa caía $ 6,4 hasta los $ 909,4 esta mañana, después de cerrar al alza en la víspera. Mirando hacia afuera, el dollar index caía 0,2% a 99,3 puntos, junto con las principales tasas de interés del mundo, y el cobre Comex repuntaba 1,5% a US$ 5,54 la libra, mientras que el petróleo Brent bajaba 6% a US$ 98,2 por barril.
Alto el fuego
"El petróleo vuelve a cotizar cerca de los US$ 100 tras los informes de que EEUU ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán. Al mismo tiempo, Teherán sigue permitiendo el paso de 'buques no hostiles' por el estrecho de Ormuz, lo que permite que parte del crudo y el combustible lleguen a un mercado global cada vez más ajustado", publicó Saxo Bank.
En concreto, anoche surgieron reportes señalando que EEUU presentó un plan de paz de 15 puntos a Irán, en línea con los esfuerzos diplomáticos que Donald Trump reveló al inicio de la semana.
Se sugiere que las conversaciones de alto el fuego podrían comenzar en Islamabad mañana jueves, aunque hasta el momento no se ha visto una respuesta pública de Irán, cuyas autoridades han negado estar en diálogo con Washington, pero sí han reconocido que potencias regionales están presionando por un acuerdo.
Atención al IPoM
Anoche también se conoció decisión de política del Banco Central de Chile. La entidad anunció que mantuvo en 4,5% la Tasa de Política Monetaria, y reconoció que el shock energético llevaría a la inflacióna niveles de 4% en el corto plazo, ambas declaraciones en línea con lo que el mercado tenía incorporado en los precios. A las 9:00 horas el Central publicará su Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo.
"El comunicado sí sugirió que estaban dispuestos a subir los tipos si fuera necesario. En última instancia, la decisión tendrá un impacto limitado en los mercados, ya que el conflicto de Irán sigue dominando", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.
"Nuestra visión más amplia sobre el peso chileno ha sido constructiva, dada la perspectiva política más favorable al mercado tras el resultado de las elecciones del pasado diciembre. Nuestros intentos de operar con esta idea se han visto frustrados por ahora en medio de la volatilidad general del mercado, pero podrían resurgir oportunidades si hay una solución viable al conflicto de Irán", apuntó.
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