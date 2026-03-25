Irán recibió la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos para negociar el final de la guerra

Personal de emergencia acude al lugar tras los ataques con misiles iraníes en el centro de Israel, el martes de 26 de marzo.

Funcionarios pakistaníes, que actúan como mediadores, confirmaron la entrega a Associated Press. El mercado se toma un respiro y el petróleo Brent baja de los US$ 100 el barril.

Irán habría recibido una propuesta estadounidense de 15 puntos gracias a la mediación de Pakistán, según indicaron a Associated Press dos funcionarios paquistaníes. De acuerdo con estas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, Islamabad actuó como canal para hacer llegar el plan a Teherán en medio de los esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada en Oriente Medio.

Los funcionarios paquistaníes describieron en términos generales el contenido de la iniciativa, señalando que incluye medidas como el levantamiento de sanciones, el desmantelamiento del programa nuclear iraní, limitaciones a sus misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, Irán no ha confirmado oficialmente haber recibido la propuesta. Es más, en las últimas declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras autoridades, han insistido en que no hay en curso un diálogo directo con Washington.

Sin embargo, la mediación del conflicto a través de otros gobiernos de la región se ha ido confirmando. Este miércoles, el vicepresidente de Asuntos Exteriores del partido oficialista, Harun Armagan, aseguró a Reuters que Turquía "está desempeñando un papel de intermediario" entre Irán y Estados Unidos.

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Además de los turcos y los pakistaníes, Egipto estaría desempeñándose como mediador para favorecer la distención del conflicto y un diálogo directo entre Washington y Teherán. De hecho, New York Times aseguró que estos tres países estaban trabajando para que las dos partes neogocien en Islamabad tan pronto como este jueves.

Pese a que Irán no ha confirmado las conversaciones y que Israel, la tercera parte en el conflicto bélico como aliado de EEUU, no estaría involucrado en el proceso, el mercado ha incorporado las últimas noticias como señales positivas para un pronto cese de las hostilidades. En ese marco, el petróleo Brent registra en este momento un descenso de 6,27% que lo tiene cotizando en US$ 97,95 el barril.