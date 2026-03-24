Trump reitera progresos en conversaciones para terminar la guerra e Irán habilita el estrecho de Ormuz para "buques no hostiles"
Teherán aseguró que el paso por la vía marítima solo podrá hacerse en coordinación con las autoridades de la República Islámica.
Noticias destacadas
Ignorando los desmentidos iraníes sobre negociaciones en curso con Estados Unidos, desde la Casa Blanca, Donald Trump reiteró este martes que las conversaciones con la República Islámica avanzan por buen camino. Tanto fue el optimismo expresado por el mandatario estadounidense que aseguró que sentía que el país ya había ganado la guerra.
Trump además afirmó que Estados Unidos estaba en conversaciones con "las personas apropiadas" en Irán con el fin de alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades, y añadió que su contraparte está muy interesada en llegar a un acuerdo.
"Estamos en negociaciones ahora" consignó, sin ofrecer detalles, en particular sobre si los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto negociaciones esta semana. Lo que sí precisó fue que el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, también participaban en las negociaciones.
Acciones de guerra
Pese a las declaraciones de Trump, Reuters y Wall Street Journal citaban a funcionarios estadounidenses que aseguraban que el Pentágono está por desplegar alrededor de 3.000 soldados de élite de la 82° División Aerotransportada del Ejército en Oriente Medio para apoyar las operaciones contra Irán.
En tanto, esta misma jornada Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo, mientras que Israel afirmó que sus fuerzas armadas llevaron a cabo ataques "extensos" contra la ciudad iraní de Isfahán y el sur del Líbano.
Como partes de las agresiones, la Organización de Energía Atómica de Irán informó que estadounidenses e israelítas atacaron las inmediaciones de la central nuclear iraní de Bushehr. Según los informes iniciales, el ataque no causó daños técnicos ni víctimas humanas.
Irán: barcos "no hostiles" podran transitar por el estrecho de Ormuz
De todas maneras, este martes la República Islámica dio una señal de flexibilización, particularmente en lo que respecta al cierre del estrecho de Ormuz.
En una carta dirigida a los países miembros de la Organización Marítima Internacional, citada por Financial Times, se afirma que los “buques no hostiles” pueden transitar por esta vía “en coordinación con las autoridades iraníes”.
Teherán ha “tomado las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios explotaran el estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones hostiles contra Irán”, se lee en la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
De todas maneras, la carta precisa que los buques vinculados a Estados Unidos e Israel, así como "otros participantes en la agresión, no reúnen los requisitos para un paso inocente o no hostil".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera
Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete