Trump reitera progresos en conversaciones para terminar la guerra e Irán habilita el estrecho de Ormuz para "buques no hostiles"

Teherán aseguró que el paso por la vía marítima solo podrá hacerse en coordinación con las autoridades de la República Islámica.

Ignorando los desmentidos iraníes sobre negociaciones en curso con Estados Unidos, desde la Casa Blanca, Donald Trump reiteró este martes que las conversaciones con la República Islámica avanzan por buen camino. Tanto fue el optimismo expresado por el mandatario estadounidense que aseguró que sentía que el país ya había ganado la guerra.

Trump además afirmó que Estados Unidos estaba en conversaciones con "las personas apropiadas" en Irán con el fin de alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades, y añadió que su contraparte está muy interesada en llegar a un acuerdo.

"Estamos en negociaciones ahora" consignó, sin ofrecer detalles, en particular sobre si los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto negociaciones esta semana. Lo que sí precisó fue que el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, también participaban en las negociaciones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Acciones de guerra

Pese a las declaraciones de Trump, Reuters y Wall Street Journal citaban a funcionarios estadounidenses que aseguraban que el Pentágono está por desplegar alrededor de 3.000 soldados de élite de la 82° División Aerotransportada del Ejército en Oriente Medio para apoyar las operaciones contra Irán.

En tanto, esta misma jornada Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo, mientras que Israel afirmó que sus fuerzas armadas llevaron a cabo ataques "extensos" contra la ciudad iraní de Isfahán y el sur del Líbano.

Como partes de las agresiones, la Organización de Energía Atómica de Irán informó que estadounidenses e israelítas atacaron las inmediaciones de la central nuclear iraní de Bushehr. Según los informes iniciales, el ataque no causó daños técnicos ni víctimas humanas.

Irán: barcos "no hostiles" podran transitar por el estrecho de Ormuz

De todas maneras, este martes la República Islámica dio una señal de flexibilización, particularmente en lo que respecta al cierre del estrecho de Ormuz.

En una carta dirigida a los países miembros de la Organización Marítima Internacional, citada por Financial Times, se afirma que los “buques no hostiles” pueden transitar por esta vía “en coordinación con las autoridades iraníes”.

Teherán ha “tomado las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios explotaran el estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones hostiles contra Irán”, se lee en la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

De todas maneras, la carta precisa que los buques vinculados a Estados Unidos e Israel, así como "otros participantes en la agresión, no reúnen los requisitos para un paso inocente o no hostil".