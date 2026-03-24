EEUU presenta lista de 15 puntos a Irán para terminar la guerra y Trump asegura que están en negociaciones "ahora mismo"
El listado habría sido mediado a través de Pakistán, de acuerdo al reporte de New York Times. Hasta el momento, Teherán ha negado que exista un diálogo directo con Washington.
Noticias destacadas
La administración de Donald Trump parece estar decidida a terminar con la guerra en Medio Oriente que se aproxima a su primer mes. Para ello, Estados Unidos le presentó a Irán un listado de 15 puntos que permitan acabar con las hostilidades, de acuerdo a lo consignado por New York Times.
Justo antes de la publicación, el mandatario señaló desde la Oficina Oval que ambas partes están "en negociaciones en este momento" y sugirió que Teherán está deseoso de llegar a un acuerdo de paz, a pesar de que la República Islámica ha negado reiteradamente estar en conversaciones directas con Washington.
Aunque el medio norteamericano no tuvo acceso directo al documento, sí consigna que fuentes de la diplomacia estadounidense detallaron que la propuesta aborda principalmente el programa nuclear iraní, con énfasis en limitar o controlar sus capacidades, especialmente en relación con sus reservas de uranio altamente enriquecido.
También se incluye el desarrollo y uso de misiles balísticos, contemplando medidas orientadas a reducir o contener esta capacidad, junto con acciones sobre la infraestructura asociada, como instalaciones de producción y lanzamiento.
De acuerdo con las mismas fuentes, la iniciativa además considera la seguridad de las rutas marítimas estratégicas, en particular el estrecho de Ormuz.
En conjunto, el plan no se limita al ámbito nuclear, sino que integra dimensiones militares y económicas clave, con implicancias directas para la estabilidad regional y los mercados energéticos internacionales.
La lista de 15 puntos habría llegado a Irán gracias a la mediación de Pakistán. Particularmente relevante habría sido el rol del jefe del ejército de ese país, Syed Asim Munir, quien se ha posicionado como principal intermediario, aprovechando sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica y lo lazos construídos en dos reuniones en 2025 con Trump, quien lo ha catalogado como su “mariscal de campo favorito”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera
Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete