EEUU presenta lista de 15 puntos a Irán para terminar la guerra y Trump asegura que están en negociaciones "ahora mismo"

El listado habría sido mediado a través de Pakistán, de acuerdo al reporte de New York Times. Hasta el momento, Teherán ha negado que exista un diálogo directo con Washington.

La administración de Donald Trump parece estar decidida a terminar con la guerra en Medio Oriente que se aproxima a su primer mes. Para ello, Estados Unidos le presentó a Irán un listado de 15 puntos que permitan acabar con las hostilidades, de acuerdo a lo consignado por New York Times.

Justo antes de la publicación, el mandatario señaló desde la Oficina Oval que ambas partes están "en negociaciones en este momento" y sugirió que Teherán está deseoso de llegar a un acuerdo de paz, a pesar de que la República Islámica ha negado reiteradamente estar en conversaciones directas con Washington.

Aunque el medio norteamericano no tuvo acceso directo al documento, sí consigna que fuentes de la diplomacia estadounidense detallaron que la propuesta aborda principalmente el programa nuclear iraní, con énfasis en limitar o controlar sus capacidades, especialmente en relación con sus reservas de uranio altamente enriquecido.

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También se incluye el desarrollo y uso de misiles balísticos, contemplando medidas orientadas a reducir o contener esta capacidad, junto con acciones sobre la infraestructura asociada, como instalaciones de producción y lanzamiento.

De acuerdo con las mismas fuentes, la iniciativa además considera la seguridad de las rutas marítimas estratégicas, en particular el estrecho de Ormuz.

En conjunto, el plan no se limita al ámbito nuclear, sino que integra dimensiones militares y económicas clave, con implicancias directas para la estabilidad regional y los mercados energéticos internacionales.

La lista de 15 puntos habría llegado a Irán gracias a la mediación de Pakistán. Particularmente relevante habría sido el rol del jefe del ejército de ese país, Syed Asim Munir, quien se ha posicionado como principal intermediario, aprovechando sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica y lo lazos construídos en dos reuniones en 2025 con Trump, quien lo ha catalogado como su “mariscal de campo favorito”.