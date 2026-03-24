Bolsa chilena cae levemente frente a cautela del mercado sobre contactos para terminar con la guerra en Irán

Tras retroceder más de 10% al inicio de la semana, el petróleo Brent repuntaba 2,5% a US$ 102,4 por barril, mientras las principales tasas de interés recuperaban terreno, al igual que el dólar global.

La Bolsa de Santiago caía un poco más este martes, en momentos en que los inversionistas se preguntan qué tan factible es un diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán en esta cuarta semana de guerra.

El S&P IPSA bajaba 0,1% a 10.215,95 puntos pasado el mediodía, tras cerrar a la baja este lunes, ya que no logró sumarse al optimismo generalizado de las bolsas. Se espera que el Banco Central mantenga las tasas en su decisión de esta tarde, atento al fuerte aumento de los precios de la energía en Chile.

En Wall Street, el Nasdaq caía 0,5% y el S&P 500 bajaba 0,2%, aunque el Dow Jones subía 0,1%, después de una jornada de fuertes ganancias para la principal bolsa del mundo. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 se deslizaba 0,2% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,5%.

Tras retroceder más de 10% al inicio de la semana, el petróleo Brent repuntaba 2,5% a US$ 102,4 por barril, mientras las principales tasas de interés recuperaban terreno, al igual que el dólar global.

Las bolsas asiáticas se sumaron este martes al repunte tuvieron en la víspera los mercados occidentales. El hongkonés Hang Seng destacó con un alza de 2,8%, mientras que el japonés Nikkei subió 1,4% y el CSI 300 de China continental ganó 1,3%.

Donald Trump postergó en cinco días los ataques con los que había amenazado a Irán el fin de semana, y citar conversaciones "muy productivas" con una "figura de alto nivel" en el Estado persa, aunque las autoridades iraníes negaron que existan estas conversaciones.

También surgieron reportes sobre un esfuerzo diplomático conjunto, con la cooperación de Egipto, Turquía y Pakistán, para hacer que Teherán acceda a negociar un acuerdo.

"En general, el mercado está pasando de valorar los peores escenarios posibles a reevaluar el riesgo. A corto plazo, es probable que el petróleo se mantenga en un rango de cotización amplio y de alto nivel, lo que convierte la gestión de posiciones en la prioridad clave", escribió la estratega de Pepperstone, Dilin Wu.

A corto plazo, estimó que los mercados se centrarán en los siguientes puntos: