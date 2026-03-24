Dólar borra fuerte alza de la mañana con inversionistas atentos a los esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Irán

Tras el cierre del mercado, se espera que el Banco Central anuncie una mantención de la tasa clave. El mercado seguirá atento las señales sobre cuánto esperan los consejeros que el histórico aumento de los precios del combustible y la escalada del tipo de cambio impacten en la inflación.

La subida del dólar este martes se calmaba, mientras siguen resonando las declaraciones de Donald Trump sobre un diálogo con Irán para terminar con la guerra, aunque las hostilidades no han parado. En el plano local, el Banco Central dará a conocer su anuncio de política monetaria a las 18:00 horas.

La divisa estadounidense cotizaba a $ 911,5 antes del mediodía en Chile, sin cambios respecto de la víspera, después de abrir con un salto hasta los $ 921,9 en las pantallas de Bloomberg. El dólar viene de caer más de $ 20 este lunes, aunque desde máximos del año.

No se prevé que el Central haga cambios sobre la tasa oficial. Los inversionistas seguirán atentos las señales sobre cuánto esperan los consejeros que el histórico aumento de los precios del combustible y la escalada del tipo de cambio impacten en la inflación. Y mañana miércoles, en el Informe de Política Monetaria, las estimaciones tendrían que incorporar esta coyuntura.

Los operadores de swaps en este momento están dando por descontando que, en alguna de las tres reuniones entre junio y septiembre, el Central anunciaría una subida de tasas.

Iniciativas de paz

Todos los mercados están corrigiendo parte del optimismo que se apoderó del inicio de la semana. El dollar index rebotaba 0,4%, en línea con el repunte de los rendimientos del Tesoro; y el cobre Comex bajaba 0,7% a US$ 5,44 la libra -aunque reduciendo sus pérdidas iniciales-, mientras que el petróleo Brent remontaba 2,8% a US$ 102,8 por barril. Wall Street abrió a la baja.

¿Qué pasó el lunes? Trump dijo que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones con una "figura de alto nivel" de la parte iraní, y afirmó que ambas partes estaban dispuestas a "llegar a un acuerdo" para poner fin a la guerra, que entró en su cuarta semana.

Fueron algunos de los detalles que dio el mandatario, tras haber publicado las novedades en su red Truth Social. Trump aplazó en cinco días el ataque a las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán, con el que había amenazado el fin de semana.

"Para los mercados financieros, lo más importante es si el suministro energético podrá normalizarse gracias a la reapertura del estrecho de Ormuz. Actualmente, este sigue prácticamente cerrado, lo que, de no resolverse en las próximas semanas y meses, podría provocar una crisis aún mayor en los precios de la energía para la economía mundial", escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

"Seguimos esperando que el riesgo de un alza aún mayor de los precios de la energía mantenga la presión sobre todas las partes para que continúen con la distensión. Mientras persistan el conflicto y la interrupción del suministro energético, es probable que los mercados de divisas sigan mostrando volatilidad", agregó.

El portal de noticias Axios sostuvo que Witkoff está negociando con el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Sin embargo, este ha negado en las redes sociales que haya habido negociaciones. La televisión estatal iraní también informó que EEUU buscó entablar conversaciones a través de intermediarios, pero Teherán no ha respondido.

También se informó que una delegación estadounidense llegará a Pakistán en uno o dos días para mantener posibles conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Islamabad. Sin embargo, fuentes pakistaníes afirmaron que Teherán aún no está listo para mantener conversaciones con Washington, debido a la desconfianza.

Se estarían realizando esfuerzos a través de la diplomacia de canales extraoficiales para persuadir a Irán de que acuda a las negociaciones con Pakistán, Turquía y Egipto. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habría hablado con el Presidente iraní, en un intento de ganarse el favor de Teherán.