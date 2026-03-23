Dólar cae más de $ 10 en apertura luego de que Trump citara "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán para resolver la guerra

El impacto de estas declaraciones se está haciendo ver en todas las clases de activos. El petróleo Brent retrocedía 9,9% a US$ 101,7 por barril, mientras que el cobre Comex repuntaba 3,7% a US$ 5,58 por libra. El dollar index bajaba 0,3% a 99,4 puntos, en línea con los rendimientos del Tesoro estadounidense.

El dólar partió la semana a la baja, pues Donald Trump acaba de anunciar que pospuso los ataques con los que había amenazado a Irán, asegurando que se ha estado formando un diálogo luego de tres semanas de una guerra que -todavía- tiene a los mercados en vilo.

La paridad dólar-peso caía $ 11,7 hasta los $ 922,6 en los primeros negocios, después de disparase $ 20 el viernes y cerrar en nuevos máximos del año, atento a un posible recrudecimiento del conflicto durante el fin de semana.

El impacto de estas declaraciones se está haciendo ver en todas las clases de activos. El petróleo Brent retrocedía 9,9% a US$ 101,7 por barril, mientras que el cobre Comex repuntaba 3,7% a US$ 5,58 por libra. El dollar index bajaba 0,3% a 99,4 puntos, en línea con los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los futuros de Wall Street pasaron de pérdidas a ganancias.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente", publicó Trump en su red Truth Social.

"Basándome en el carácter y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", continuó.

El mandatario le había dado a Teherán un ultimátum de dos días el sábado, señalando que realizaría los mencionados ataques si es que no se reabre el estrecho de Ormuz. Y las autoridades iraníes habían respondido con amenazas de expandir sus ataques a infraestructura energética, entre otros activos asentados en la región.

Previamente este fin de semana, también había hecho noticia la llegada de un misil iraní a Diego García, una isla británica que alberga bases estadounidenses en el océano Índico. Si bien el misil fue interceptado, hizo temer por este alcance mayor de lo esperado en las capacidades iraníes.