Ante incertidumbre por la guerra en Irán, el GPM recomienda al Banco Central mantener la tasa de interés este martes
El Grupo de Política Monetaria sugirió dejar la tasa en 4,5% “a la espera de contar con mayor claridad sobre la magnitud y persistencia de los shocks recientes y su impacto sobre la inflación y la actividad”.
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El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó -de manera unánime- al Consejo del Banco Central mantener la tasa de interés en 4,5% en la reunión de este martes.
Esto, bajo el actual escenario de la guerra en Irán y el aumento de riesgos, por lo que sugieren pausar los movimientos en la Tasa de Política Monetaria (TPM) “a la espera de contar con mayor claridad sobre la magnitud y persistencia de los shocks recientes y su impacto sobre la inflación y la actividad”.
El GPM está compuesto por los economistas Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman.
En su comunicado, si bien señalan que en Chile el proceso desinflacionario ha avanzado más rápido de lo esperado en meses recientes, advierten que el deterioro de las expectativas inflacionarias y el endurecimiento de las condiciones financieras refuerzan la necesidad de cautela.
“Tenemos entonces la decisión de esperar, porque potencialmente de mantenerse o de hacerse más grave la guerra en en Irán y con todas las consecuencias sobre los precios de la energía y de otros commodities puede generar un efecto inflacionario relevante que debiera y podría llevar a cambiar las decisiones de política monetaria hacia adelante”, indicó Tokman acerca de la recomendación.
Por su parte, Medina argumentó que el mensaje es también mantener la tasa, pero condicionar movimientos a futuro a condiciones, como si suben las expectativas de inflación o hay un mayor deterioro de la actividad.
“Tomando en cuenta que hay una credibilidad del Banco Central, es importante un mensaje más de la condicionalidad que de las condiciones que pueden justificar un movimiento en una dirección hacia adelante”, señaló.
Impacto del Mepco
Para el momento de la decisión del GPM todavía no se daban a conocer los detalles del anuncio del Gobierno para hacer frente al alza de los combustibles y de modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Mepco).
“Todavía no sabíamos bien en qué va a consistir y, por lo tanto, es muy difícil hacer una predicción de cuánto impacto tendremos en los precios”, explicó Tokman, agregando que “eso te lleva de nuevo la decisión original de mantengámonos todavía mirando qué es lo que ocurre”.
Budnevich también indicó que el precio interno de la gasolina está sujeto a un doble shock, tanto del aumento del precio del petróleo pero también del tipo de cambio por un deterioro de los términos de intercambio.
A lo que explicó que el Mepco puede ser utilizado cuando hay un grado de transitoriedad en la situación, lo que complejiza el escenario porque no hay claridad de qué tan prolongada será la guerra.
“No hay recursos fiscales suficientes para poder solventar esto”, dijo.
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