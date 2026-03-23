Trump destaca “conversaciones muy positivas” con Irán y ordena “postergar ataques” por cinco días

Trump sostuvo que la pausa en los ataques quedará sujeta al desarrollo y éxito de las reuniones que continuarán durante la semana. (Foto: Reuters)

Cancelado el plazo de 48 que había dado el Presidente estadounidense a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz el fin de semana, los mercados se toman un respiro.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes por la mañana que su país e Irán han sostenido “conversaciones muy positivas y productivas” en los últimos días, enfocadas en lograr una resolución completa de las hostilidades en Medio Oriente, según publicó en su red social Truth Social.

En ese contexto, el mandatario señaló que, dado el “tenor y tono” de las negociaciones en curso, instruyó postergar por "cinco días" cualquier ataque militar contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní, medida que quedará sujeta al desarrollo y éxito de las reuniones que continuarán durante la semana.

La publicación de Trump pospone el ultimatum que lanzó el sábado, amenazando con “destruir” las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabría completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, que vencía este lunes por la noche.

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Frente a esa advertencia de Washington, la República Islámica también puso sobre la mesa amenazas. Aseguró que en respuesta atacaría infraestructura estadounidense en el Golfo, incluidas las instalaciones de energía y desalinización, así como entidades financieras que apoyaran el presupuesto militar de EEUU y tengan bonos del Tesoro.

El cruce de amenazas generó caídas generalizadas en las bolsas asiáticas en la partida de la semana. Sin embargo, el mercado europeo ya incorpora las recientes declaraciones de Trump, con un alza de 1,81% en el EuroStoxx 600. Wall Street también opera en verde en la previa de la apertura de las bolsas.