Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump fija ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir Ormuz

El mandatario estadounidense advirtió en su red social Truth Social que su país podría atacar centrales eléctricas iraníes si no se restablece el tránsito en la vía marítima en un plazo de 48 horas.

Por: Analy Velasco

Publicado: Domingo 22 de marzo de 2026 a las 06:05 hrs.

Trump Irán Israel Estados Unidos guerra conflictos internacionales
<p>Trump fija ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir Ormuz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El triunfo constitucional del fotógrafo del 27/F frente a Associated Press
2
DF MAS

El nuevo rumbo de Enrique Ostalé tras su salida de Falabella
3
Economía y Política

Ya es oficial: en el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo y al menos cinco servicios más se usarán las balas de plata
4
Señal DF

Alfonso Eyzaguirre: "Chile parece estar encaminado a volver a ser lo que fue"
5
DF MAS

El nuevo sheriff europeo es chileno
6
DF LAB

El impacto laboral y económico de las empresas “de una sola persona” que operan con agentes de IA
7
DF MAS

Mestizo en Barrio Italia: Cómo es el nuevo proyecto de Smiljan Radić en Santiago
8
Economía y Política

Exautoridades laborales del Gobierno de Boric en picada contra la decisión de Kast de retirar el proyecto de negociación multinivel
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete