Trump fija ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir Ormuz

El mandatario estadounidense advirtió en su red social Truth Social que su país podría atacar centrales eléctricas iraníes si no se restablece el tránsito en la vía marítima en un plazo de 48 horas.

En su publicación, el mandatario lanzó un ultimátum señalando que “dentro de 48 horas desde este momento exacto” Estados Unidos podría actuar, agregando que estaría dispuesto a “golpear y destruir sus distintas plantas eléctricas, comenzando por la más grande” si no se reabre la vía marítima.

Trump también planteó que la reapertura del estrecho —clave para el comercio global de petróleo— no debería recaer en Washington. “El estrecho de Ormuz tendrá que ser custodiado y vigilado por las demás naciones que lo utilizan”, escribió en la misma plataforma.

El ultimátum se produce en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ha afectado el tránsito por el estrecho y presionado al alza los precios internacionales de la energía. La advertencia contrasta con declaraciones previas del propio Trump, quien había señalado que evaluaba reducir la intensidad de la ofensiva militar.