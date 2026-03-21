Irán lanza misiles contra la base británica Diego García y Reino Unido asegura que fue un ataque "fallido"

Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar británica de Diego García, en las islas Chagos —a 4.000 km de distancia—, en una importante escalada del conflicto.



Ninguno de los misiles alcanzó su objetivo en el océano Índico: uno falló en pleno vuelo y el otro fue interceptado por un buque de guerra estadounidense, según una fuente cercana al asunto. Sin embargo, el uso por parte de Teherán de misiles balísticos de alcance intermedio tan largo preocupa a los planificadores militares europeos.

Downing Street anunció el viernes que había autorizado a Estados Unidos a utilizar bases aéreas británicas para llevar a cabo ataques contra emplazamientos de misiles iraníes y otras capacidades militares que tenían como objetivo buques en el estrecho de Ormuz.

El intento de Teherán de atacar Diego García se produjo antes de ese anuncio.

El Reino Unido confirma que el ataque contra Diego García fue "fallido"

El gobierno británico confirmó los informes de que Irán atacó su base militar en Diego García.



Un funcionario declaró que Teherán disparó dos misiles contra la instalación militar, ubicada a 4.000 km de distancia en el Océano Índico, pero ninguno alcanzó su objetivo.

"El ataque iraní contra Diego García, que no tuvo éxito, se produjo antes de la actualización de ayer sobre el uso de bases británicas por parte de Estados Unidos", declaró el funcionario el sábado.



El Ministerio de Defensa afirmó: "Los ataques temerarios de Irán, que se extienden por toda la región y mantienen como rehén el estrecho de Ormuz, representan una amenaza para los intereses británicos y sus aliados.



Aviones de la RAF y otros recursos militares del Reino Unido continúan defendiendo a nuestra población y personal en la región. Este gobierno ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas y limitadas".