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Irán lanza misiles contra la base británica Diego García y Reino Unido asegura que fue un ataque "fallido"

El gobierno británico confirmó los informes de que Irán atacó su base militar en Diego García y aseguró fue "fallido".

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 08:44 hrs.

guerra Irán Israel Estados Unidos conflictos internacionales
<p>Reuters</p>

Reuters

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