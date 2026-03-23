Ad portas de anuncio de Kast de alzas en los combustibles, Hacienda oficializa cambios de parámetros al Mepco
El decreto establece en cuatro el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo.
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Ad portas de que el Presidente de la República, José Antonio Kast, anuncie un fuerte incremento en el valor de los combustibles, derivados de la guerra en Medio Oriente, así como un paquete de ayudas para contener el efecto en los grupos más vulnerables, el Ministerio de Hacienda oficializó un cambio relevante esta mañana.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se estableció una modificación a uno de los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Mepco).
Así, se estableció en cuatro el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo.
Dicho período aplicará para los precios que se establezcan al menos durante las próximas cuatro semanas a partir de este jueves 26 de marzo. La noche del miércoles 25, se espera que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) oficialice un aumento importante del precio de los combustibles para los consumidores, que se comenzará a aplicar la mañana de ese jueves.
Este cambio de parámetros podría implicar acelerar el traspaso de precios al consumidor local de la coyuntura en Medio Oriente, con un precio del petróleo que se ha consolidado en niveles sobre los US$ 100 por barril.
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