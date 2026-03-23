Wall Street sube con fuerza tras anuncio de Trump que apunta a una posible resolución diplomática de la guerra en Irán

Distinto era en Chile, donde si bien SQM y Latam le entregaban al IPSA un fuerte soporte, este no podría resistir las caídas de Falabella y Banco de Chile, y por ende retrocedía 0,4% al inicio de la tarde. La bolsa chilena venía de revertir por completo todos los cuidadosos avances que había visto anteriormente en la semana.

Wall Street empezó la semana con el pie derecho, ya que el mundo experimentaba un claro alivio después de que Donald Trump dijera estar en diálogo activo con Irán para buscar una resolución de la guerra, y postergara los ataques con los que había amenazado a la república islámica.

El Dow Jones avanzaba 2%, el Nasdaq crecía 1,8% y el S&P 500 ganaba 1,7% en la bolsa norteamericana, donde lideran los sectores de consumo discrecional, sector industrial y materias primas. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 2,5% y el FTSE 100 de Londres sumaba 0,7%.

Distinto era en Chile, donde si bien SQM-B (6,1%) y Latam (2,5%) le entregaban al S&P IPSA un fuerte soporte, este no podría resistir las caídas de Falabella (-3,8%) y Banco de Chile (-3,6%), y por ende retrocedía 0,4% a 10.236,01 puntos al inicio de la tarde.

"Hay que recordar que el viernes hubo un rebalanceo de FTSE, y lo que se está viendo son los últimos ajustes y liquidación de posiciones por ese lado", dijo a DF el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa. También observó que "el mercado sigue viendo una cierta incertidumbre" por el conflicto en Medio Oriente, y que títulos como Falabella están resintiendo la posibilidad de eventuales alzas de tasas de política monetaria.

Y reparó en que el Banco de Chile está viéndose afectado por operaciones estratégicas relacionadas con la reciente entrega de $ 10 por acción en dividendos. Los títulos están cotizando exdividendo, vale decir, se resta esta cifra del precio y se ajustan los precios anteriores para que no signifique una distorsión.

La bolsa chilena venía de revertir por completo todos los cuidadosos avances que había visto anteriormente en la semana. Mañana martes el Banco Central anunciará su comunicado de política, para el que no se esperan ver modificaciones sobre la tasa oficial.

¿Diálogo con Irán?

Trump sostuvo que está hablando con una persona de alto nivel (top person) en Irán, que no es el líder supremo, y que el país persa "está muy dispuesto a llegar a un acuerdo". De hecho, aseguró que ellos se acercaron para iniciar conversaciones. El mandatario también dijo que "quizás yo y el ayatolá" podrían controlar conjuntamente el estrecho de Ormuz.

Los futuros del petróleo Brent caían 10,2% hasta los US$ 100,8 por barril y las principales tasas de interés aflojaban, así como los precios del dólar, en momentos en que la guerra ya se acerca a cumplir un mes.

En todo caso, los medios de prensa iraníes niegan que exista comunicación directa o indirecta con el presidente estadounidense, calificando como "guerra sicológica" sus declaraciones.

Todo empezó con un anuncio en su red Truth Social: "Me complace informar que los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente".

"Basándome en el carácter y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", continuó Trump.

La tensión se había incrementado el fin de semana, después de que el sábado Trump anunciara el ultimátum de dos días con el que prometió atacar las centrales eléctricas de Irán si es que este no despejaba el estrecho de Ormuz.

Esto se supo horas después de que el mercado asiático cerrara sus puertas. El Nikkei japonés y el hongkonés Hang Seng cayeron 3,5%, mientras que el CSI 300 de China continental se contrajo 3,3%, en una muestra de cómo los acontecimientos previos habían empeorado los ánimos.

Previamente este fin de semana, también había hecho noticia la llegada de un misil iraní a Diego García, una isla británica que alberga bases estadounidenses en el océano Índico. Si bien el misil fue interceptado, hizo temer por este alcance mayor de lo esperado en las capacidades iraníes.