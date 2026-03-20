Mercado anticipa alza de la TPM en el segundo semestre de 2026 tras una semana negra para la renta fija internacional

"El mercado siempre sobrerreacciona a determinadas situaciones. Lo que estamos viendo es un shock externo, no es por un tema de consumo interno. Lo que pasó anteriormente cuando el Central subió las tasas fue por un efecto interno, porque los precios estaban subiendo vía retiros de fondos. Hoy tenemos una situación externa, y por lo tanto creo que más que subir, el Central podría quedarse en modo wait and see y permanecer en 4,5%, pero no bajar a 4,25% o incluso 4% como habíamos pensado al inicio de año", dijo a DF la gerente general de Banco Internacional AGF, Paula Espinoza .

Esta sería la primera subida de tasas desde septiembre de 2022, cuando el Central concluyó un importante ciclo restrictivo, para hacerse cargo de la crisis inflacionaria que dejó la pospandemia. Actualmente, la TPM se encuentra en 4,5%.

Tras el estallido de la guerra, el mercado no tardó en descartar la idea de que el Banco Central baje la TPM en su reunión de la próxima semana. Y este viernes los operadores de swaps daban por hecho que el Central subirá la tasa en julio , según el modelo de Bloomberg.

La deuda global sufrió un duro golpe por la reciente escalada bélica en el golfo Pérsico y las consecuentes advertencias de los principales bancos centrales , por lo que Chile está haciendo frente a una importante restricción de las condiciones financieras, y la revisión al alza sobre las expectativas de Tasas de Política Monetaria (TPM).

Rendimientos en auge

Los tramos más líquidos de los bonos de Hacienda, con vencimiento a 2030, muestran tasas de interés a 5,53% en pesos chilenos, por lo que habría que remontarse al segundo trimestre de 2024 para encontrar algo parecido. También en máximos cotizaban las tasas a 2033, en 5,7%, mientras que el título a 2040 transaba a 5,65%.

Dichas tasas de interés, y sobre todo las tasas en dólares de Hacienda están siguiendo así la pista de los rendimientos del Tesoro, que en el tramo a 10 años se disparaba 12 puntos base (pb) este viernes y alcanzaba máximos desde julio.

Por lo tanto, el Gobierno de José Antonio Kast tendrá que financiarse más caro, en momentos en que busca ajustar el cinturón luego de tres años consecutivos en los que la administración anterior incumplió la meta de déficit fiscal, a la vez que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha mostrado visiblemente descontento con los niveles de caja heredados.

Las tasas en UF, que en los primeros días de la guerra vieron una serie de caídas por la búsqueda de un refugio contra la inflación, en gran medida han revertido esta tendencia.

Según Espinoza, esto representa una oportunidad para quienes se habían quedado afuera de la ola compradora. "A mis clientes les estoy recomendando entrar, pero teniendo súper claro que esto implica un horizonte de inversión de por lo menos 6 meses o, lo que es óptimo, un año", manifestó la ejecutiva.

Tras cumplirse la ronda de reuniones de bancos centrales de esta semana, el nuevo panorama global de la renta fija es notoriamente más restrictivo. Los mercados monetarios ya no esperan que la Reserva Federal baje las tasas este año, y prevén que el Banco Central Europeo eleve en 75 pb su tipo oficial durante el ejercicio, con alzas a partir de abril. Similar es la postura general sobre el Banco de Inglaterra, y en el caso de Japón, se podría llegar a 50 pb adicionales.

Los precios del petróleo Brent se han mantenido en niveles de US$ 110 por barril, después de que Israel atacara el mayor campo gasífero del mundo, ubicado en el sur de Irán, y luego este último respondiera con ataques a la infraestructura energética de los países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico.

Esta serie de bombardeos causó graves daños a la planta Ras Laffan de gas natural licuado en Qatar, un importante centro de procesamiento y exportación de este recurso, por lo que marcó un antes y un después en la evolución del conflicto.