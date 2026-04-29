Roberto Angelini respalda proyecto misceláneo de Kast: "Ojalá se apruebe en bien de las empresas, de los trabajadores y del país"

En cuanto a sus negocios, el presidente de Empresas Copec destacó que el proyecto Sucuriú en Brasil registra un 60% de avance, "cifra por sobre lo programado".

Una mirada de la contingencia y del avance "por sobre lo programado" del megaproyecto Sucuriú en Brasil entregó este miércoles el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, en el marco de la junta ordinaria de accionistas de la compañía.

Junto con advertir que el año pasado sus negocios se desarrollaron en un entorno global y local exigente, aseguró que las políticas públicas bien enfocadas son fundamentales para avanzar en la construcción de un mejor país para las futuras generaciones. "Y la competitividad no se mide solo por una tasa impositiva, sino que también por la predictibilidad y simplicidad de las reglas", lanzó en su discurso ante los accionistas.

Según aseguró, el quehacer global del conglomerado les permite conocer de cerca cómo impactan estas diferencias entre un país y otro. Por ejemplo, dijo, "cuánto más fácil resulta avanzar en un proyecto en Brasil que en Chile (...) No podemos seguir entrampados en un laberinto de aprobaciones regulatorias. Traigamos de vuelta la confianza y la responsabilidad a la relación público-privada".

El empresario enfatizó que en Chile "necesitamos convicción y actitud decidida para lograr la acción movilizadora que produzca estos cambios, porque seguimos comprometidos con invertir en Chile, más allá del natural crecimiento que han tenido nuestras empresas hacia otros países".

Y debe ser ahora, añadió, "porque ha pasado a ser una obligación valórica para todos los que tenemos el deber y la posibilidad de liderar los cambios, desde distintas posiciones. Para alcanzar ese país que soñamos, tenemos el deber de actuar hoy".

Fue ahí que, en el convulsionado contexto mundial, afirmó que la región goza de mayor paz y cuenta con abundantes recursos naturales, reconocido talento y una institucionalidad adecuada para beneficiarse del reacomodamiento de las cadenas productivas globales: "El potencial está, y las expectativas de reactivación están latentes. Hacemos un llamado a aprovechar este momentum, con optimismo, con madurez y solidez técnica, para alcanzar acuerdos sustantivos que sean perdurables".

Pero sentenció: "Necesitamos una discusión con altura de miras, un debate de calidad que no caiga permanentemente en la cuña fácil o en los titulares sensacionalistas. Recuperemos la mirada de largo plazo, diseñemos ese proyecto país, y hagámoslo con sentido de urgencia y bajo un diseño armónico, que sea sostenible en lo fiscal". Y dijo esperar que la discusión de las primeras iniciativas legislativas que se han conocido se dé con este espíritu.

"Soñemos en grande. Forjemos grandes acuerdos nacionales, fortalezcamos la institucionalidad, movilicémonos por atraer inversiones, fijemos reglas claras, simples y estables. Volvamos a ser ese Chile que se ganó un lugar de privilegio en el concierto económico mundial. Transformemos juntos nuestras riquezas naturales, nuestros conocimientos y el enorme talento emprendedor que tenemos, en bienestar y calidad de vida para todos. Y hagámoslo ahora. Si lo logramos, ganamos todos", apuntó.

En línea con su mensaje respecto a la necesidad de una discusión con altura de miras, consultado tras la junta por si las diferencias dentro del oficialismo y las críticas desde la oposición a los recortes de gasto fiscal puede poner en riesgo esto, Angelini dijo esperar que no. "Nosotros no estamos en política, somos empresas y lo único que queremos es bienestar para la empresa y que eso se traduce en bienestar al final para los trabajadores y para el país. Todo lo que sea en esa onda nosotros estamos absolutamente cuadrados. Por lo tanto, cualquier disputa, cualquier pelea, cualquier cosa que frene todas estas iniciativas, es malo", añadió.

También, tras la cita, respaldó el proyecto misceláneo presentado por el gobierno, asegurando que "todo lo que sea pro crecimiento, pro inversión, pro ahorro, eso se trasunta después en beneficios para la empresa y para los trabajadores y para el país. Entonces, estamos alineados en eso".

El empresario recalcó que el propósito es seguir adelante, recordadando que invertirán US$ 4.443 millones y US$ 1.000 millones de ellos serán en Chile. "Vamos a seguir invirtiendo acá y afuera y seguir adelante en todo lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, que estamos alineados con lo que dice ese proyecto, que ojalá se apruebe y se apruebe en bien de las empresas, de los trabajadores y del país", dijo.

Alza en combustibles

Respecto al negocio de combustible, particularmente de Copec, indicó que en general no han experimentado un decrecimiento en el volumen de ventas tras el alza en los precios. "Ha habido un poquito de baja", acotó.

Según describió, el día que subió el precio del combustible hubo una baja importante en la venta de combustible, de todo el sistema, pero después -dijo- se ha ido normalizando. Añadió que Copec en este caso sigue adelante con sus proyectos, trabajos e inversiones.

"La empresa es tomadora de precio. O sea, no es que gane o pierda cuando sube el combustible. Es distinto, va por otros caminos, digamos. No es que si sube el precio de la bencina gana Copec o gana Shell", explicó. Y remató: "No hay que pensar en que si sube la bencina gana más la empresa que distribuye. En general me refiero a todas las empresas. Las distribuidoras son tomadoras de precio".

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Angelini añadió que, además, las empresas hoy en general, particularmente Copec, se abastece del Golfo de México o del Golfo de América. "De ahí viene el combustible. No viene del estrecho de Ormuz ni todos esos países, lo que se distribuye acá", dijo.

En esta materia, el CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, complementó que todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Y recalcó: "Incluso niveles de precios más altos es más difícil lograr el margen que busca la compañía, más allá de los efectos que mayores precios pueden afectar el volumen, la demanda".

En tanto, sobre una posible evaluación de una fusión de AntarChile con Empresas Copec, Angelini dijo: "Eso no está pensado, no está contemplado, aquí estamos en Copec".

Avance de Sucuriú "por sobre lo programado"

En su discurso ante los accionistas, Angelini destacó el proyecto Sucuriú en Brasil que en 2025 inició su construcción y -según actualizó este miércoles- ya alcanza cerca de un 60% de avance, "cifra por sobre lo programado". La iniciativa, dijo, está financiada. "Afortunadamente, todos los grados de inversión, los ratings, estamos bien. Está financiado. No hay problema", sostuvo.

La compañía espera terminar a fines del próximo año la iniciativa para estar produciendo a plena capacidad en 2028. En cuanto a si se abre el apetito de continuar con iniciativas forestales después del proyecto Sucuriú, comentó: "Lo que se está haciendo en este momento son varios proyectos en madera, paneles en México, tal vez en Brasil se van a iniciar algunas obras. En Chile también se está haciendo. En celulosa no, pero sí en madera".

"Tenemos que terminar Sucuriú primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de embarcarnos en otra cosa", dijo. "Prudencia", acotó Navarro.

En su discurso, Angelini mencionó que, en términos de mercados, la celulosa ha ido mostrando signos de menor debilidad, con trayectorias recientes de sus precios al alza, y sus empresas del ámbito energético y minero han seguido teniendo un buen desempeño operacional y comercial.

"Es importante destacar que estamos haciendo todos los esfuerzos por lograr que el proyecto Sucuriú sea ejecutado en forma impecable, conscientes de que a partir de fines del próximo año debiera aportarnos importantes flujos, que permitan reducir el endeudamiento y consolidar una operación con una interesante rentabilidad sobre una base de activos de gran magnitud. Rentabilidad, concepto que se consolide con otros elementos en los que estamos trabajando, tales como diversificación, dado que hemos logrado una gran diversidad de orígenes, mercados, productos y destinos", sostuvo el empresario en su intervención en el marco de la junta.