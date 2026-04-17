Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, sincera sus expectativas de cara a nuevo ciclo político y anuncia inversiones "históricas" para este año

Frente a lo sucedido con el proyecto Las Salinas, reflexionó: "Es cierto, los proyectos hay que hacerlos bien, de acuerdo con las exigencias de las normativas. Pero también hay que hacerlos ahora".

"El contexto internacional ha estado marcado por una gran tensión geopolítica y una mayor polarización, que han elevado persistentemente la incertidumbre en todos los planos. En el ámbito local, enfrentamos el inicio de un nuevo ciclo político, con el enorme desafío de alcanzar acuerdos amplios y con respaldo técnico, que den respuestas a la urgente necesidad de retomar el crecimiento económico, un objetivo que, afortunadamente, ha vuelto a ser compartido por una amplia mayoría".

Con esta reflexión, el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, abordó sus expectativas frente al nuevo Gobierno y el plan de inversiones que desplegará la compañía este año, en el marco de la carta contenida en la memoria anual 2025 del holding.

El empresario insistió en que el crecimiento es un medio indispensable para llevar bienestar a toda la sociedad y que como país "no podemos normalizar los bajos niveles de actividad y, con ello, los elevados índices de desempleo". Por ello, recalcó, "necesitamos un Estado ágil, que no solo no obstaculice, sino que promueva la inversión privada, y un marco institucional que contribuya a contrarrestar la incertidumbre reinante mediante la formalidad, la disciplina, la eficiencia y la seguridad".

Y planteó su convencimiento que la colaboración público-privada, entendida como una relación de socios y no de antagonistas, es el camino para avanzar con celeridad y convicción en la construcción de un mejor país para las futuras generaciones, "con políticas públicas bien enfocadas y sólidas redes de seguridad social para las familias".

"Convicción y actitud decidida, para lograr la acción que movilice. Y debe ser ahora, porque ha pasado a ser una obligación valórica para todos los que tienen el deber y la posibilidad de liderar, desde distintas posiciones, los cambios que se necesitan para alcanzar ese país que soñamos, un país mejor para todos", sentenció.

En 2025, del total de US$ 3.099 millones invertidos por la compañía, más del 98% se concentró en los sectores forestal y energía. Angelini informó en su misiva que el Plan Base de Inversiones de 2026 asciende a US$ 4.443 millones, una cifra que calificó como "histórica", donde seguirá el foco en los rubros mencionados: se destinará en un 98% a los sectores forestal y energético, y de la cual el 82% se relaciona con proyectos de crecimiento, entre los cuales se destaca, por supuesto, el proyecto Sucuriú.

"Estos montos son el reflejo de que, incluso en un contexto incierto, seguimos construyendo sobre los sólidos fundamentos de nuestras ventajas competitivas, con un enfoque de largo plazo", sostuvo.

Pero más allá de cifras, resultados, financiamiento e inversiones, el empresario recalcó: "Creemos profundamente en que las empresas modernas no pueden ser espectadoras pasivas de la historia. En el mundo cambiante en que vivimos, nos sentimos convocados a forjar un futuro compartido".

"Debemos actuar como un ancla de confianza y estabilidad, ser un lugar en que confluyen voluntades para encontrar soluciones a los grandes desafíos globales, que permitan dignificar la vida humana y, a la vez, potenciar a uno de nuestros principales aliados, la naturaleza", dijo.

Y advirtió: "La empresa se vuelve trascendente únicamente cuando deja una huella positiva perdurable: una mejor base sobre la que seguir construyendo, un mundo más habitable, más limpio y más próspero. Los invito, entonces, a tener el coraje de pensar distinto, para poder, verdaderamente, pensar a futuro".

"Los proyectos hay que hacerlos bien, pero también hay que hacerlos ahora"

El empresario hizo especial mención al proyecto Las Salinas que se levanta donde estuvieron sus primeras actividades de almacenamientos de combustibles, en Viña del Mar. "Finalmente, tras más de dos décadas de tramitación, recibimos con satisfacción el fallo de la Corte Suprema que despeja el camino para llevar a cabo esta iniciativa", lanzó.

"Impresiona pensar que, de haber contado con condiciones más favorables, este proyecto podría haber avanzado hace años, y este sector de Viña ya tendría otra cara, con enormes espacios de uso público y un gran parque urbano, diseñado con el aporte de arquitectos de prestigio mundial. Eso es lo que nos hemos perdido todo este tiempo", cuestionó.

Y reflexionó: "Es cierto, los proyectos hay que hacerlos bien, de acuerdo con las exigencias de las normativas. Pero también hay que hacerlos ahora, porque los tiempos son relevantes, no solo para los emprendedores, sino para las localidades y personas que se verán beneficiadas por ellos. Ese es el cambio de mentalidad que requerimos".

Además, destacó que en 2025 se inició la construcción del proyecto Sucuriú, en Brasil, la iniciativa "más grande y ambiciosa de toda la historia" de su filial forestal (Arauco). Puntualizó que la obra -que a la fecha de la carta alcanzaba más de un 50% de avance- redefinirá la escala competitiva de Arauco a nivel global, aumentando en un 70% su capacidad de producción total de celulosa.

"Con una inversión proyectada de US$ 4.600 millones -ya financiados, con una participación clave de organismos multilaterales-, esta planta está diseñada para operar con costos unitarios que se encuentran entre los más bajos del mundo", subrayó.

Esta obra -añadió- "no solo potencia nuestra capacidad productiva, sino que consolida nuestra presencia en el 'Valle de la Celulosa', en Mato Grosso do Sul". Además, destacó -como ha sido la tónica al referirse al proyecto- la "entusiasta acogida" que les ha dado las autoridades de ese país.

En 2028, cuando se espera que Sucuriú esté produciendo a plena capacidad, también debiera iniciarse la etapa de producción de Mina Justa Subterránea en Perú, iniciativa cuyas primeras obras preliminares se ejecutaron en 2025. "Nuestra apuesta por la minería del cobre no es circunstancial. Estamos hace mucho tiempo en actividades relacionadas con recursos naturales y proyectamos, hace algunos años, que el cobre es un material crítico para el desarrollo de industrias determinantes para el futuro del planeta", sostuvo.

Por ello, reafirmó, "desplegamos un esfuerzo consciente y paciente de búsqueda de la oportunidad precisa para lograr ingresar exitosamente a esta industria".

Angelini comentó que en 2025 Alxar Internacional fue la segunda filial que aportó más utilidades, y hoy la experiencia que tienen en la localidad de Marcona los posiciona de manera inmejorable para seguir capturando y ampliando el valor de este activo estratégico en los próximos años. Esto, explicó, "porque más allá de Justa Subterránea, nuestra actividad actual se desarrolla en un área menor al 10% de la propiedad minera que tenemos en dicha zona, y estamos realizando interesantes campañas de exploración".

También el empresario, recordó que Abastible compró, a fines de 2024, Gasib, los activos de distribución de gas licuado que CEPSA tenía en España y Portugal. "Abastible pasó a ser una de las 10 empresas más grandes del mundo en este rubro, con presencia comercial en seis países", dijo.

Sobre la operación, indicó que durante 2025 las operaciones en España y Portugal mostraron excelentes resultados comerciales y financieros, y se han ido abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, en coherencia con la tesis inicial de inversión. "Además, Gasib le permite a Abastible entender mejor el rol que está teniendo este combustible en mercados que van más avanzados en la transición energética, para así replicar mejores prácticas de forma oportuna en sus demás mercados", sostuvo.

"Nuevas energías"

En tanto, Angelini reforzó que, además de lograr éxitos en sus negocios habituales, no se pierden en la necesidad de avanzar decididamente, pero con coherencia, hacia las nuevas energías, "tarea que asumimos en nuestras empresas como una obligación del líder".

"Por su parte, Copec continúa liderando claramente su negocio tradicional de combustibles, en un ambiente fuertemente competitivo, con gigantes multinacionales, y lo hace con productos de excelencia, eficiencia logística y un compromiso total con la calidad de servicio y cercanía con el cliente. Al mismo tiempo, está impulsando con decisión la transición hacia matrices más sustentables, consolidando la red de carga de electromovilidad más extensa de Latinoamérica, con 90 estaciones y 20 terminales de carga de buses, algunos de los cuales se encuentran entre los más grandes del mundo", dijo.

Y advirtió: "Mientras otras empresas centran su atención en la oferta puntual de un producto, nuestras filiales de energía han optado, desde hace años, por una visión más amplia y de largo plazo".

"Se adaptan a los cambios, siguen de cerca las nuevas tendencias en cada uno de los países donde operan y velan porque cada experiencia de consumo alcance el más alto nivel. Solo gracias a esta vocación de cambio, que lleva la innovación en el centro de su ADN, es que Copec puede celebrar hoy 90 años de operaciones y mantener la mirada en los próximos 90", agregó.