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EEUU niega avanzar a “un abismo sin fin” en una guerra que ya ha dañado seriamente la infraestructura energética del Medio Oriente

Los ataques en Irán a South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, generaron una alarma total. “Apocalipsis” y “Armagedón” fueron parte de los calificativos de expertos, mientras que Donald Trump salió a asegurar que no habría nuevas agresiones de Israel a esas instalaciones.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Irán medio oriente Trump guerra Francisca Guerrero
<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

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