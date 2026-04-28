Utilidades de BYD se desploman a la mitad: mayor demanda por autos eléctricos debido a la guerra no pudo compensar una caída en ventas en China

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, durante el Salón del Automóvil de Beijing la semana pasada. (Foto: Reuters)

Ante la desaceleración del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en China, BYD se ha visto sometida a una intensa presión por parte de rivales locales como Geely, Leapmotor, Xiaomi y, cada vez más, una gama de automóviles equipados con software y hardware de Huawei.

Las utilidades de BYD se redujeron a menos de la mitad, ya que el declive de la compañía en el feroz mercado chino contrarresta el aumento de la demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial tras la guerra con Irán.

El grupo con sede en Shenzhen reportó el martes una ganancia neta de 4.100 millones de yuanes (US$ 600 millones) en el primer trimestre, un 55% menos que en el mismo período del año anterior y en línea con las previsiones de los analistas. Según Visible Alpha, este fue el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2022.

Los ingresos de 150.200 millones de yuanes en los primeros tres meses del año disminuyeron un 11,8% con respecto al año anterior, pero superaron las previsiones de 140.400 millones de yuanes.

Los resultados ponen de manifiesto la reciente caída de las ventas de BYD en China, especialmente en enero y febrero, tras años de crecimiento extraordinario a medida que se eliminan gradualmente los subsidios gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el impacto negativo se vio mitigado por la mejora de la demanda interna en marzo y por la fortaleza de las exportaciones, ya que la crisis energética mundial derivada de la guerra en Medio Oriente alejó a los consumidores de los automóviles que funcionan con gasolina y diésel.

Las acciones de BYD en China continental han repuntado un 14 % desde el inicio de la guerra, pero aún se encuentran un 25 % por debajo de su máximo alcanzado hace casi un año. El grupo, uno de los mayores productores de baterías del mundo, se ha beneficiado del aumento de la demanda de almacenamiento de energía para inteligencia artificial y centros de datos.

Según datos de la consultora shanghainesa Automobility, BYD mantiene la mayor cuota del mercado chino de vehículos de nueva energía (que incluye vehículos eléctricos de batería pura y diversos híbridos enchufables), con un 20%.

Sin embargo, ante la desaceleración del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en China, BYD se ha visto sometida a una intensa presión por parte de rivales locales como Geely, Leapmotor, Xiaomi y, cada vez más, una gama de automóviles equipados con software y hardware de Huawei.

Pagos a proveedores

BYD también ha recibido presiones de Beijing para que acelere los pagos a miles de proveedores, lo que ha generado dudas sobre su práctica habitual de utilizar el dinero adeudado a proveedores como una forma de financiación a bajo costo para impulsar su crecimiento.

En este contexto, y a pesar de haberle arrebatado el año pasado el título de mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos a Tesla, la empresa de Elon Musk, BYD se ha visto obligada a acelerar su expansión a otros mercados, donde puede obtener un margen de beneficio mayor con sus autos.

Las ventas de BYD en el Reino Unido y otras partes de Europa se duplicaron con creces en el primer trimestre, alcanzando casi 74.000 vehículos, lo que elevó su cuota de mercado en la región a poco más del 2%, según la asociación europea de la industria automovilística Acea.

El grupo lanzó recientemente su marca premium Denza en Europa para competir con marcas como Porsche y BMW, en un esfuerzo por aumentar los márgenes de sus operaciones internacionales.

En declaraciones a la prensa durante el Salón del Automóvil de Beijing, la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, afirmó que la compañía estaba analizando internamente oportunidades en el automovilismo deportivo, incluyendo la Fórmula 1, para mostrar su tecnología.

Los analistas de Citi estimaron que BYD alcanzaría unas ventas totales de más de 5 millones de autos, frente a los 4,6 millones del año pasado.

Si bien el aumento es moderado, se espera que la combinación de ventas mejore, con 1,62 millones de exportaciones y 3,39 millones de ventas nacionales, en comparación con las exportaciones de 1 millón y las ventas en China de 3,6 millones del año pasado.