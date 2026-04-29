Macario Valdés debuta como CEO del Grupo Luksic: "Estamos hoy en condiciones de realizar inversiones tanto en Chile como en el extranjero"

Andrónico Luksic Lederer, quien asumió como vicepresidente de Quiñenco, también hizo su primera aparición pública en la junta de accionistas de la sociedad de inversiones del holding.

El Hotel Ritz Carlton fue sede y testigo del debut del nuevo CEO de Quiñenco, Macario Valdés. Pese a que el ejecutivo asumió en enero pasado como gerente general del holding ligado al grupo Luksic –cargo que previamente fue ocupado por el actual canciller, Francisco Pérez Mackenna, por casi tres décadas– este martes encabezó su primera junta de accionistas.

Acompañado del presidente de Quiñenco, Pablo Granifo, el ejecutivo entrante tomó la batuta de la reunión y emitió sus primeras palabras hacia los accionistas presentes, refiriéndose a los resultados 2025 del holding: “Hoy doy cuenta de un período que si bien no gestioné directamente, sí es el punto de partida de esta nueva etapa que me toca liderar, en la que llevo poco menos de tres meses”.

En el encuentro también se hizo presente Andrónico Luksic Lederer como vicepresidente de Quiñenco, tercera generación de la familia que, en el contexto del rearme del holding, comenzó a tomar cargos. Además, reemplazó a su padre, Andrónico Luksic Craig, en el directorio del brazo minero del grupo, Antofagasta plc.

Terminada la junta, el exgerente general de SAAM (compañía logística del grupo), profundizó en lo que han sido estos meses tras su desembarco, a lo que señaló estar “contento y positivo respecto de lo que se viene por delante”.

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Estas semanas, añadió el ejecutivo, las considera como una “fase de instalación”, en la que ha puesto foco en tres ejes. El primero, explicó, “conocer a las personas y a los equipos, que es muy importante y es la base de cualquier compañía sobre lo que tenemos que trabajar”.

Lo segundo, afirmó el nuevo CEO, “es conocer nuestros activos y nuestras empresas del portafolio. Para que tengan una idea las empresas de Quiñenco emplean más de 74.000 personas, tenemos activos bajo administración por más de US$ 112 mil millones y operamos a través de nuestra empresa en más de 140 países, entonces, lo responsable es en esta fase es entender bien la compañía de nuestro portafolio, la dinámica de la industria, los desafíos, las oportunidades”.

Por último, mencionó que el tercer eje lo encuentra trabajando con el equipo de Quiñenco, y “es alinear una agenda de crecimiento, eso es importante y por eso me atrevo a decir que estamos hoy en condiciones de realizar inversiones tanto en Chile como en el extranjero y es lo que estamos buscando”.

Sobre los plazos en los que se ejecutarán estas inversiones, Valdés aseguró que "no hay que apurarse". En cuanto a los respectivos sectores y mercados, explicó que desde Wuiñenco existen varios criterios que rigen sus inversiones: "Buscamos activos de largo plazo, buscamos buenas marcas. Somos un grupo que está abierto a socios y buscamos oportunidades. Así que el sector puntualmente se comunicará una vez que se realizan las inversiones. Pero estamos activos en la búsqueda de oportunidades".

Dichas inversiones se realizarán en un contexto internacional que hoy “está bien convulsionado, (hay) harta incertidumbre, harta volatilidad, el precio del petróleo, combustible (está) subiendo mucho”, describió Valdés. “Pero en ese contexto de alta incertidumbre, la verdad que nuestros activos y nuestra diversificación son un atributo importante que nos permite mirar de manera positiva lo que está por delante”.