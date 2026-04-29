Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Juntas de Accionistas
Juntas de Accionistas

Macario Valdés debuta como CEO del Grupo Luksic: "Estamos hoy en condiciones de realizar inversiones tanto en Chile como en el extranjero"

Andrónico Luksic Lederer, quien asumió como vicepresidente de Quiñenco, también hizo su primera aparición pública en la junta de accionistas de la sociedad de inversiones del holding.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 12:45 hrs.

luksic empresas empresarios Chile inversiones QUINENCO
<p>Andrónico Lukisc Lederer y Macario Valdés, vicepresidente y CEO de Quiñenco, respectivamente. Foto: Julio Castro.</p>

Andrónico Lukisc Lederer y Macario Valdés, vicepresidente y CEO de Quiñenco, respectivamente. Foto: Julio Castro.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Radiografía al fin de las contribuciones para adultos mayores: las zonas donde más se sentirá la apuesta del Gobierno
2
Internacional

Utilidades de BYD se desploman a la mitad: mayor demanda por autos eléctricos debido a la guerra no pudo compensar una caída en ventas en China
3
Empresas

Concesionaria de Hospital Félix Bulnes vuelve a arremeter contra MOP y acusa seis años de operación bajo condiciones no pactadas
4
Empresas

Los nombres y perfiles de los tres nuevos directores que aterrizarán en Enjoy
5
Mercados

Dólar se dispara casi $ 20 por fuerte avance del petróleo a medida que EEUU apuesta a mantener bloqueos en estrecho de Ormuz
6
Economía y Política

La recaudación de contribuciones de bienes raíces se contrajo en 2025, un hito que no se veía desde la pandemia
7
Empresas

Quién es y de dónde viene el nuevo gerente general de Coca-Cola Company en Chile
8
Mercados

Fondo Pionero vende acciones de Watt’s por $ 1.600 millones y baja del 11% de la propiedad
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete