Andrónico Luksic Craig deja el directorio de la matriz de Antofagasta Minerals tras 12 años y es reemplazado por su hijo
El sucesor del icónico empresario dejó su cargo de vicepresidente de Desarrollo de Antofagasta Minerals y ahora pasará a ser vicepresidente del directorio de Antofagasta plc.
Antofagasta plc, la matriz de la minera Antofagasta Minerals, anunció que Andrónico Luksic Craig dejará su cargo en el directorio tras 12 años. En su lugar, asumirá su hijo, Andrónico Luksic Lederer, a partir del 1 de marzo.
“Tomo esta decisión con la convicción de que, habiendo superado ya los 70 años, es momento de dar paso a las nuevas generaciones, para que asuman los roles que corresponden en la dirección estratégica de la compañía”, expresó en su carta de renuncia el primogénito de Andrónio Luksic Abaroa.
Su sucesor, Luksic Lederer, quien quedará como vicepresidente de Antofagasta plc, entró a trabajar al grupo minero el 2006 y desde el 2015 ha ejercido como vicepresidente de Desarrollo y miembro del Comité Ejecutivo de Antofagasta Minerals. Luksic Lederer dejará este cargo el 1 de febrero de 2026 para asumir como vicepresidente del directorio, "con especial dedicación a inversiones y desarrollo de nuevos negocios en Quiñenco S.A., así como director de Antofagasta plc", indicó la compañía en un comunicado.
Jean-Paul Luksic, presidente del directorio, declaró: “Agradezco a Andrónico Luksic Craig la importante contribución que ha realizado al directorio durante los últimos 12 años. Estamos muy contentos de que Andrónico Luksic Lederer haya aceptado la invitación para incorporarse al directorio de Antofagasta plc. En su anterior cargo como vicepresidente de Desarrollo del Grupo Minero, supervisó importantes transacciones estratégicas e impulsó logros significativos en el área de exploraciones, aportando al avance de proyectos clave y al lanzamiento de nuevas actividades de exploración en Perú. Su amplia experiencia será de gran beneficio para la empresa en los próximos años”.
