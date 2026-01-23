Click acá para ir directamente al contenido
El paso al frente de Andrónico Luksic III

La partida de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería, llevó esta semana al grupo Luksic a emprender un amplio cambio en su gobernanza, abriendo paso a las nuevas generaciones. Y junto con dar tiraje de manera interna y nombrar de CEO de Quiñenco a Macario Valdés -venido del semillero de ejecutivos del brazo industrial-, asume también la vicepresidencia de esta compañía el mayor de los hijos de Andrónico Luksic Craig. Ambos profesionales tienen mucho en común: los dos tienen 44 años y ya han protagonizado varios y millonarios M&A, por sobre los US$ 1.000 millones, en las empresas de las que vienen, Saam y Antofagasta Minerals, respectivamente. Ahora deberán buscar nuevos negocios y aprovechar los recursos disponibles, un efectivo que desde ya en Quiñenco sobrepasa los US$ 2 mil millones. Así, como VP del grupo, “Luco” queda en la pole position de Quiñenco.

Por: Azucena González

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 18:29 hrs.

La pole position
Los M&A de “Luco”
Project Strena, el proyecto que consagró a Valdés
El rescatista de CSAV: El otro protagonista de la transición

