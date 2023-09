Andrónico Luksic a meses de cumplir 70 años renuncia a sus directorios: "Es momento de alejarme del día a día"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un sorpresivo anunció realizó esta tarde el empresario Andrónico Luksic Craig, miembro de la familia que es considerada la más adinerada de Sudamérica.

Luego de una década liderando el directorio de Quiñenco, Luksic renunció a la presidencia de la compañía a contar del 29 de diciembre de este año. Pero no fue todo: también anunció que dejará en la misma fecha las presidencias de Compañía Cervecerías Unidas (CCU) y LQ Inversiones Financieras (LQIF), las vicepresidencias de Banco de Chile y Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), y el directorio de Invexans.

En una carta dirigida a los trabajadores de dichas compañías, el empresario explicó su determinación, a meses de cumplir 70 años: "Tras un profundo proceso de reflexión he llegado a la convicción de que es momento de alejarme del día a día, de dar paso a otros liderazgos y de permitir que sea el gran equipo de profesionales que hemos construido a lo largo de los años, el que conduzca a nuestras empresas hacia el futuro”.

“Siempre he creído que parte fundamental del desafío de quienes lideramos empresas es reconocer el cumplimiento de los ciclos, y hacer a tiempo y planificadamente los cambios que permitan proyectarlas a nuevas etapas. Igual que la sociedad, las compañías evolucionan y necesitan, a partir de su propia historia e identidad, continuar su senda, construir nuevos sueños y abocarse a alcanzarlos con toda la energía y el coraje que se requieran”, dijo.

Mira aquí la carta completa de Andrónico Luksic a los trabajadores

Una nueva etapa

Respecto de la nueva etapa que se inicia en cada una de las empresas, Luksic explicó que seguirá participando activamente en los directorios hasta fin de año, “con el compromiso de siempre, trabajando en un adecuado y prolijo proceso de transición en cada uno de los gobiernos corporativos”.

Asimismo, calificó como un orgullo poder informar a los trabajadores que quienes asumirán en su reemplazo serán ejecutivos que “han sido clave en esta exitosa ruta”, los que, estima, “son los más indicados para continuar abriendo camino y encarando los desafíos que cada industria les plantea”.

Nombramientos

De acuerdo a la determinación adoptada en cada uno de los respectivos directorios, los cambios a concretarse a contar del 29 de diciembre próximo son: En el directorio de Quiñenco, asumirá como presidente Pablo Granifo Lavín, en tanto que Paola Luksic Fontbona, actual asesora, se incorporará como directora.

En Banco de Chile, Francisco Pérez Mackenna será el nuevo vicepresidente, y se sumará en calidad de director Patricio Jottar Nasrallah, mientras que en CCU, el presidente será Francisco Pérez, y Óscar Hasbún Martínez se incorporará como director.

En LQIF, Francisco Pérez será el presidente, y el cargo de director será asumido por Rodrigo Hinzpeter Kirberg; en Invexans, Vicente Mobarec Katunaric será el nuevo integrante de la mesa, y en CSAV, Pablo Granifo se incorpora como director y vicepresidente de la compañía.

“Todos ellos, que han trabajado con rigurosidad en el desarrollo de nuestras empresas, nos permitirán afrontar con optimismo los tiempos que vienen”, expresó Luksic en su carta.

Agradecimiento a trabajadores

El empresario terminó su misiva agradeciendo “a todos quienes me han acompañado en estas cinco décadas. Muy especialmente, a los trabajadores de nuestras empresas, quienes con su compromiso y responsabilidad han permitido hacer realidad múltiples proyectos y sueños. Gracias a ellos y a sus representantes, los dirigentes sindicales, con quienes he impulsado mantener siempre una relación franca y fructífera, un diálogo permanente que espero sepan profundizar quienes me reemplacen”.

“Seguiré velando, desde otro plano, por el bien de nuestras empresas y porque en ellas siempre se siga priorizando esa relación de respeto y colaboración con los trabajadores y con la comunidad. Porque eso es lo que nos enseñó mi padre; eso es lo que hemos continuado con mis hermanos; y ese es el sello que espero sigan cultivando las nuevas generaciones en el tiempo. (…) Ha sido un honor hacer empresa junto a ustedes”, dijo Luksic.