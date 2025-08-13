Adelco no logra convencer a sus acreedores: tribunal decretará quiebra de empresa ligada a la familia Paulmann Mast
Todo apunta a que la liquidación será dictada este jueves. El abogado a cargo del proceso será Nelson Machuca.
A principios de diciembre de 2024, la sociedad Abastecedora del Comercio SpA, más conocida como Adelco, inició un proceso de reorganización judicial con el cual buscaba refinanciar pasivos por unos US$ 35 millones, y así evitar su quiebra.
Sin embargo, ocho meses después, la junta de acreedores votó en contra del acuerdo de reorganización presentado por la firma ligada a la familia Paulmann Mast, lo que llevará al Juzgado de Garantía de Santiago a decretar su quiebra.
Tal como adelantó Diario Financiero, los principales acreedores -entre los que figuran los bancos Itaú y Santander, además de Tanner Servicios Financieros- no estuvieron satisfechos con la propuesta presentada, debido a que Adelco "no ofreció las garantías suficientes de que su plan de reorganización funcionaría".
Según el abogado y veedor del proceso, Patricio Jamarne, todo apunta a que la liquidación será dictada mañana, y el abogado a cargo del proceso será Nelson Machuca y su suplente Alejandra Massis.
