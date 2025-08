SNA rechaza tarifas de EEUU: "No estamos conformes con el arancel del 10% y es fundamental cumplir los TLC"

El agro chileno se manifestó en contra de los gravámenes aduaneros impuestos por la administración Trump. "No estamos conformes con el arancel del 10%, ya que es fundamental cumplir los TLC y asegurar las mismas reglas del juego para el comercio internacional", dijo al respecto el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

"Los productos americanos ingresan a Chile sin aranceles, y esa debe ser también la condición para nuestras exportaciones", enfatizó.

El dirigente gremial explicó que "las medidas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos generan gran incertidumbre en los mercados internacionales" que "por ello, consideramos importante continuar negociando hasta alcanzar arancel cero para los productos agrícolas chilenos", señaló.

De la amplia cartera de exportaciones agrícolas chilenas, Estados Unidos compra principalmente frutas, que el año pasado totalizaron US$ 2.038 millones, siendo las especies más vendidas a ese mercado las uvas, con US$ 891 millones en envíos; los arándanos, con US$ 285 millones, y las clementinas y mandarinas, con casi US$ 200 millones.