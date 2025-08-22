Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Actualidad
Actualidad

FNE aprueba compra de Juan Valdez en Chile por parte de Copec

El ente persecutor estimó que "la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados".

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 10:49 hrs.

Valeria Ibarra
<p>FNE aprueba compra de Juan Valdez en Chile por parte de Copec</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
2
Empresas

Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
3
Economía y Política

Las horas clave que precedieron la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda
4
Economía y Política

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional
5
Internacional

Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
6
Empresas

China agita el mercado del litio: BofA proyecta que precios podrían saltar 54% tras cierre de minas
7
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
8
Señal DF

IKEA cumple tres años en Chile: ¿logró conquistar el hogar local?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete