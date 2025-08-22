FNE aprueba compra de Juan Valdez en Chile por parte de Copec
El ente persecutor estimó que "la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados".
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en forma "pura y simple", la compra del 70% de la empresa Promotora Chilena de Café Colombia, que maneja la franquicia Juan Valdez en Chile, por parte de Copec.
El ente que vigila por la libre competencia determinó que la adquisición de la firma cafetera, que antes pertenecía en su mayoría a Falabella Retail, "la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados".
En el análisis se concluyó que "las partes no dispondrían de la habilidad necesaria para implementar una estrategia de bloqueo de insumos y/o de clientes".
Así, en el segmento de venta de café al paso, la FNE observó que "la participación de Arcoprime (Copec) en este segmento sería cercana al 10%, y la de Juan Valdez Chile menor al 5%, contando ambas partes con una participación conjunta por debajo de otros competidores como Starbucks y Dunkin".
Además, el persecutor económico estimó que en el análisis competitivo del mercado de servicios de logística o fulfillment y distribución de última milla "Blue Express (adquirida por Copec en 2023) contaría con una participación menor al 30%, y que, además, existirían otros competidores relevantes".
