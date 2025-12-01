Tribunal revierte reorganización y decreta liquidación de la sociedad dueña del histórico Club de la Unión

La sociedad dueña del icónico Club de la Unión, Unión Inmobiliaria, podría ir a liquidación luego de un fallo emitido por el 21° Juzgado Civil de Santiago, indicó la firma en un hecho esencial enviado este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De acuerdo a la comunicación, el 28 de noviembre pasado dicho tribunal decretó la liquidación de la sociedad.

Según se detalla en el hecho esencial, con fecha 26 de noviembre de 2025, el 21° Juzgado Civil de Santiago dictó una resolución mediante la cual acogió la solicitud de la sociedad para someterse al Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial, ordenando oficial a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para la nominación del veedor titular.

Pero dos días después, el 28 de noviembre, el mismo tribunal dictó una nueva resolución, cambiando radicalmente la situación. Mediante el nuevo fallo, "actuado de oficio y bajo el argumento de una rectificación por ‘mejor estudio de antecedentes’, dejó sin efecto la resolución que concedía la reorganización y, en su lugar, decretó la liquidación de la sociedad", dice Unión Inmobiliaria.

"La sociedad considera que esta última resolución adolece de graves vicios de nulidad procesal, por cuanto el tribunal carece de competencia para revocar su propia sentencia una vez notificada, vulnerando el principio de desasimiento y los derechos adquiridos de la compañía y sus accionistas", subrayó la controladora del histórico club social capitalino.

Por lo mismo, Unión Inmobiliaria informó a la CMF que se han interpuesto ante el tribunal los "recursos correspondientes, solicitando además la suspensión inmediata del procedimiento, con el objeto de dejar sin efecto la orden de liquidación y restablecer la vigencia del proceso de reorganización judicial originalmente concebido".

"La administración de la sociedad se encuentra ejerciendo todas las acciones legales necesarias para revertir esta situación anómala, ilegal y totalmente irregular, y así proteger el patrimonio social y el interés de sus accionistas", concluyó en el hecho esencial.