US$ 10 millones de inversión para nuevo proyecto turístico en Pichilemu

En un terreno de casi 174 mil metros cuadrados, en la localidad de Cáhuil, comuna de Pichilemu, se alista un nuevo proyecto inmobiliario. Se trata de la obra denominada Eco Resort El Pangal de Pichilemu, liderada por la sociedad Premier SpA, representada por Francisco Cortés.

La firma presentó una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental. En el documento, se detalló que el proyecto considera una inversión de US$ 10 millones.

“La superficie construida se compone de 11.884 m2 en primer piso y 480 m2 en segundo piso, integrando un total de 98 unidades edificadas, entre cabañas y equipamientos”, dijo la firma.

Añadió que el área residencial está conformada por cabañas turísticas, organizadas en tres tipologías distintas, todas destinadas al alojamiento de visitantes del Eco Resort.